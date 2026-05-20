Southampton von Aufstiegsfinale ausgeschlossen – Middlesbr. rückt nach Es ist eine Entscheidung mit historischen Ausmaßen, die den englischen Fußball in seinen Grundfesten erschüttert. Nur wenige Tage vor dem sogenannten „teuersten Spiel der Welt“, dem Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premier League im Wembley-Stadion, hat die English Football League (EFL) den FC Southampton mit sofortiger Wirkung disqualifiziert. Anstelle der „Saints“ wird nun der FC Middlesbrough am kommenden Samstag gegen Hull City um das Ticket für das englische Oberhaus kämpfen. von Gerd Jung · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

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Hinter dem drastischen Urteil der unabhängigen Disziplinarkommission steckt ein Spionage-Skandal, der in den britischen Medien bereits als „Spygate 2.0“ betitelt wird. Southampton wurde für schuldig befunden, über Monate hinweg systematisch die Trainingseinheiten von Ligakonkurrenten ausspioniert und gefilmt zu haben. Neben Vorfällen bei den Partien gegen Oxford United und Ipswich Town brachte vor allem das jüngste Playoff-Halbfinale das Fass zum Überlaufen.

Zwei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel zwischen Southampton und dem FC Middlesbrough war auf dem Trainingsgelände von „Boro“ in Rockliffe Park eine Person aufgegriffen worden, die das geheime Taktiktraining der Gastgeber verdeckt gefilmt hatte. Die Ermittlungen führten direkt zu den Verantwortlichen von Southampton, die die Vorwürfe angesichts erdrückender Beweise schließlich vollumfänglich einräumen mussten. Zwar hatten sich die „Saints“ sportlich auf dem Rasen knapp mit einem Gesamtergebnis von 2:1 durchgesetzt, doch die EFL griff nun rigoros durch. Da der Betrug nachweislich die Integrität der Halbfinal-Begegnungen direkt beeinflusst hatte, wurde Southampton der Finalplatz entzogen und dem sportlich unterlegenen Gegner zugesprochen.

Ein Urteil, das Hunderte Millionen kostet „Die Integrität des Wettbewerbs steht an oberster Stelle“, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme der EFL. „Ein derart systematischer Verstoß gegen das Fairplay kann nicht toleriert werden.“ Neben dem Ausschluss vom Finale, bei dem es durch die TV-Gelder der Premier League um geschätzte 200 Millionen Pfund (ca. 235 Millionen Euro) geht, startet Southampton zudem mit einer Hypothek von minus vier Punkten in die kommende Championship-Saison 2026/27.