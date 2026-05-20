Southampton nach Spionage-Skandal hart bestraft

Harter Fall: Southampton darf nicht an den Play-Offs teilnehmen. – Foto: Imago Images

Der englische Fußball wird von einem neuen Skandal erschüttert: Der FC Southampton ist wegen unerlaubter Spionage aus den Championship-Playoffs ausgeschlossen worden. Das bestätigte die English Football League (EFL) am Dienstagabend offiziell. Neben dem Ausschluss aus dem Aufstiegsrennen erhält der Klub zusätzlich einen Vier-Punkte-Abzug für die Saison 2026/27.

Auslöser der drastischen Strafe war ein Vorfall vor dem Halbfinale gegen den FC Middlesbrough. Laut Angaben der EFL soll ein Mitarbeiter von Southampton die Trainingseinheiten des Gegners heimlich gefilmt haben. Das verstößt klar gegen die Ligaregeln, denn innerhalb von 72 Stunden vor einem Pflichtspiel ist das Beobachten oder Aufzeichnen gegnerischer Trainingseinheiten strikt verboten.

Die Folgen für Southampton sind enorm: Der Klub verliert die Chance auf den Aufstieg in die Premier League. Stattdessen rückt nun Middlesbrough ins Finale der Championship-Playoffs nach. Dort trifft das Team auf Hull City und kämpft um das letzte Ticket für Englands höchste Spielklasse.

Die Liga sprach von einem „schweren Verstoß gegen die Fairnesspflicht zwischen den Vereinen“. Southampton habe mehrere Regelverstöße eingeräumt, weshalb eine unabhängige Disziplinarkommission die harte Strafe verhängte.

Das Endspiel gilt als das finanziell wertvollste Spiel im Fußball. Dem Sieger winken durch TV-Gelder, Sponsoren und zusätzliche Einnahmen insgesamt rund 200 Millionen Euro!

Punktabzug auch für die kommende Saison

Die Sanktionen betreffen Southampton nicht nur kurzfristig. Zusätzlich verhängte die EFL einen Abzug von vier Punkten für die kommende Championship-Saison 2026/27. Damit soll laut Liga ein klares Zeichen gesetzt werden, dass Manipulationen und Spionage im englischen Fußball nicht toleriert werden.

Besonders bitter: Southampton spielte eigentlich eine starke Saison und galt als einer der Favoriten auf den Aufstieg. Unter Trainer Tonda Eckert hatte sich der Klub im oberen Tabellenbereich festgesetzt und große Hoffnungen auf die Rückkehr in die Premier League geweckt.

Berufung könnte noch alles verändern

Komplett abgeschlossen ist der Fall allerdings noch nicht. Southampton besitzt weiterhin das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Die EFL bestätigte bereits, dass Gespräche über eine mögliche Anhörung laufen.

Sollte die Berufung Erfolg haben, könnte sich sogar die Zusammensetzung des Finales kurzfristig noch einmal ändern. Aktuell plant die Liga jedoch weiterhin mit Middlesbrough gegen Hull City als offizielles Finale.

Der Fall erinnert viele Fans an den berühmten „Spygate“-Skandal von 2019. Damals hatte Leeds-United-Trainer Marcelo Bielsa öffentlich zugegeben, Gegner vor Spielen beobachtet zu haben. Die Strafe fiel damals vergleichsweise mild aus und bestand hauptsächlich aus einer Geldstrafe.

Seit diesem Vorfall wurden die Regeln jedoch deutlich verschärft. Die EFL machte klar, dass ähnliche Aktionen künftig nicht mehr nur finanziell bestraft werden, sondern direkte sportliche Konsequenzen haben können – bis hin zum Ausschluss aus Wettbewerben.

Neben den sportlichen und finanziellen Folgen droht Southampton nun auch ein erheblicher Imageschaden. Viele Fans und Experten kritisieren das Verhalten des Vereins scharf. Gerade in einem der wichtigsten Spiele der Saison wiegt ein solcher Regelverstoß besonders schwer.

Für Southampton könnte der Skandal damit weitreichende Konsequenzen haben – nicht nur im Kampf um den Aufstieg, sondern auch für die Zukunft des gesamten Vereins.