Southampton entlässt Will Still nach nur fünf Monaten

Die 0:2-Heimniederlage gegen Preston North End am letzten Spieltag war der letzte Auslöser für die Trennung. Der Verein reagierte darauf mit der sofortigen Abberufung Stills. Die sportliche Leitung betonte, dass Still ein engagierter Trainer sei, der sich stets für Verbesserungen eingesetzt habe, der gewünschte Erfolg aber ausblieb. Zum Übergang übernahm der bisherige U21-Coach Tonda Eckert das Amt interimistisch.