Southampton entlässt Will Still nach nur fünf Monaten

Der FC Southampton hat sich nach nur fünf Monaten und 16 Pflichtspielen von Trainer Will Still getrennt. Der 33-jährige Belgier, der im Mai 2025 vom französischen Klub RC Lens an die englische Küste wechselte, konnte die Erwartungen beim ehemaligen Premier-League-Club nicht erfüllen.

Die 0:2-Heimniederlage gegen Preston North End am letzten Spieltag war der letzte Auslöser für die Trennung. Der Verein reagierte darauf mit der sofortigen Abberufung Stills. Die sportliche Leitung betonte, dass Still ein engagierter Trainer sei, der sich stets für Verbesserungen eingesetzt habe, der gewünschte Erfolg aber ausblieb. Zum Übergang übernahm der bisherige U21-Coach Tonda Eckert das Amt interimistisch.

03.11.2025
Gerd Jung