– Foto: Lennart Blömer

Sottrum überrascht Aufstiegsasprianten Uphusen TBU kassiert deutliche Niederlage

Der TB Uphusen gilt als Topfavorit auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg III, hat aber mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Der TV Sottrum nutzte die Schwächen eiskalt aus und fuhr einen klaren Sieg ein.

Schon in der Vorwoche tat sich der TBU beim 2:2 gegen die Verdener Zweitvertretung enorm schwer. Diesmal kam er trotz Feldüberlegenheit nicht in die Nähe eines Punktgewinns. Lasse Lund sowie Bjarne Weisner trafen binnen fünf Minuten zum 2:0 für den TVS, der die Führung anschließend sehr diszipliniert verteidigte. Eine der Umschaltsituationen verwertete der eingewechselte Andrej Edel in der 84. Minute zum 3:0, gleichbedeutend mit der Entscheidung.