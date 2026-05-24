Sottrum tütet den Klassenerhalt ein

– Foto: Lennart Blömer

Noch vor wenigen Tagen schien das Team von Niklas Niestädt nochmals in ernsthafte Abstiegsgefahr zu geraten. Es folgte die 6:1-Gala gegen Oyten. Beflügelt von diesem Erfolg begann der TVS am Weyerberg selbstbewusst und ging schon nach vier Minuten durch den von Sander Hoops bedienten Jarno Weisner in Führung. Eine knappe Viertelstunde später war Weisner erneut zur Stelle und stellte auf 0:2. Doch die Hausherren - in fünf der vergangenen sechs Partien siegreich - meldeten sich schnell zurück. Issa Traore gelang in der 35. Minute der Anschlusstreffer. Anschließend hielt der FCW den Druck aufrecht, doch Sottrum hielt ihm stand und blieb offensiv gefährlich. Luca Rindfleisch gelang das vorentscheidende 1:3 (66.). Den Vorsprung brachten die Gäste abgeklärt über die Ziellinie.