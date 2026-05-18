Sottrum eilt mit Kantersieg in Richtung Klassenerhalt Oyten hat Vizemeisterschaft nicht mehr in eigener Hand von FuPa Lüneburg · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der TV Sottrum kann für eine weitere Spielzeit in der Bezirksliga Lüneburg III planen. Am gestrigen Sonntag überrollte er den TV Oyten, bei dem die Luft raus zu sein scheint.

Nicht einmal 60 Sekunden dauerte es, als Jarno Weisner das 1:0 erzielte. Jener Weisner legte noch im ersten Abschnitt das 2:0 nach. Beflügelt von der Führung drehte der TVS nach dem Seitenwechsel auf und erhöhte zwischen der 56. und 60. Minute durch Tore von Sander Hoops, des eingewechselten Andrej Edel sowie Luca Rindfleisch auf 5:0. Tom-Luca Hügen gelang kurz darauf das Ehrentor (74.). Doch das letzte Wort besaßen die Hausherren. Edel stellte den 6:1-Endstand her.