Sottrum eilt mit Kantersieg in Richtung Klassenerhalt

Der TV Sottrum kann für eine weitere Spielzeit in der Bezirksliga Lüneburg III planen. Am gestrigen Sonntag überrollte er den TV Oyten, bei dem die Luft raus zu sein scheint.
Nicht einmal 60 Sekunden dauerte es, als Jarno Weisner das 1:0 erzielte. Jener Weisner legte noch im ersten Abschnitt das 2:0 nach. Beflügelt von der Führung drehte der TVS nach dem Seitenwechsel auf und erhöhte zwischen der 56. und 60. Minute durch Tore von Sander Hoops, des eingewechselten Andrej Edel sowie Luca Rindfleisch auf 5:0. Tom-Luca Hügen gelang kurz darauf das Ehrentor (74.). Doch das letzte Wort besaßen die Hausherren. Edel stellte den 6:1-Endstand her.
Sottrum besitzt nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was bei nur noch drei ausstehenden Begegnungen den sicheren Klassenerhalt bedeutet. Rechnerisch Klarheit könnte der TV am Freitag beim FC Worpswede schaffen. Der TV Oyten - lange ärgster Verfolger von Meister Hülsen - wiederum kassierte die dritte Niederlage am Stück und dürfte sich dem Saisonende herbeisehnen.