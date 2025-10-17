SOS in Weißensee - Friedrichshain fordert Samstag Adler

Sechs Spieltage sind gespielt, und die Kräfteverhältnisse beginnen sich zu sortieren: BSV Dersim II marschiert weiter ohne Punktverlust vorneweg, dahinter lauern Adler und Concordia Britz. Während die Topteams weiter an der Tabellenspitze zerren, geraten ambitionierte Klubs wie der Weißenseer FC oder Rehberge unter Druck. Der 7. Spieltag verspricht packende Duelle, Tore satt – und vielleicht die eine oder andere Überraschung

Concordia Britz reist als Tabellendritter mit zwölf Punkten an und gewann am vergangenen Spieltag souverän 2:0 gegen Victoria Friedrichshain. Trainer Sebastian Hahn sieht sein Team auf Kurs, will aber in Staaken unbedingt punkten, um den Rückstand auf Adler und Dersim nicht anwachsen zu lassen. Rosa und Höhle (je 4 Tore) zählen zu den gefährlichsten Angreifern der Liga und sollen auch diesmal den Unterschied machen.

Hier treffen zwei Topteams der Liga aufeinander. Staaken II liegt mit neun Punkten auf Platz sechs und zeigte trotz der 1:3-Niederlage bei Spitzenreiter Dersim II zuletzt ansprechende Leistungen. Trainer Sven Harry Haase setzt auf Toptorjäger Kobus (5 Tore), Lummert und Gigold, die die Defensive von Britz vor Probleme stellen sollen.

Zum Gegner SV Adler: Die Mannschaft von Trainer Dennis Keller gewann am vergangenen Spieltag mit 1:0 gegen den Weißenseer FC und bleibt mit fünf Siegen aus sechs Spielen erster Verfolger von Spitzenreiter Dersim II. Spielmacher Parlak und Angreifer Abdallah zeigen sich derzeit in Topform, auch Kluth trifft zuverlässig. Adler geht als klarer Favorit in die Partie, weiß aber um die Tücken eines engagierten Aufsteigers.

Der Samstagabend eröffnet den Spieltag mit einem echten Duell der Gegensätze. Gastgeber BSV Victoria Friedrichshain steht mit sieben Punkten auf Platz zwölf und kämpft weiter um Stabilität in der Liga. Trainer Sergii Martynovskyi weiß, dass sein Team gegen einen Titelkandidaten nur mit einer Top-Leistung bestehen kann. Zuletzt unterlag Victoria bei Concordia Britz mit 0:2 und blieb dabei über weite Strecken ungefährlich. Hoffnung ruht auf Angreifer Qasmi, der bereits dreimal getroffen hat.

Die Gäste aus Pankow reisen dagegen mit Rückenwind an. Trainer Jan Dober sah beim 4:2 gegen Meteor eine starke Vorstellung seines Teams, allen voran Knobloch, der mit vier Saisontoren glänzt. Auch das knappe 1:2 gegen Landesligist Peffersport im Pokal lässt aufhorchen. Platz elf und sieben Punkte sind ordentlich, ein weiterer Dreier könnte sie ins gesicherte Mittelfeld führen. Rehberge braucht eine deutliche Leistungssteigerung, um hier zu bestehen.

BSC Rehberge steckt tief im Tabellenkeller fest. Nur drei Punkte und Platz 15 nach fünf Spielen bedeuten akute Abstiegsgefahr für das Team von Trainer Maurice Kliemannel. Besonders defensiv hapert es gewaltig – 16 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Nun soll gegen Pankow der Befreiungsschlag gelingen.

Spandau dagegen schöpft Selbstvertrauen aus dem 1:0-Auswärtssieg bei Novi Pazar. Trainer Marco Jahn hat seine Elf defensiv stabilisiert, auch Miguel präsentiert sich treffsicher. Mit acht Punkten liegt Spandau auf Rang zehn – ein Sieg würde sie wieder mitten ins obere Tabellenfeld katapultieren. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – Spannung ist garantiert.

SSC Teutonia II erlebt ein Wechselbad der Gefühle. Nach starkem Saisonstart setzte es am letzten Spieltag eine überraschende 3:4-Heimniederlage gegen Köpenicker FC II – Trainer Joshua Menzel zeigte sich danach enttäuscht von der Defensivleistung. In Spandau will der Tabellenfünfte (10 Punkte) nun wieder angreifen. Der 2:1 Pokalsieg gegen Charlottenburg-Wilmersdorf II gibt zusätzlich Rückenwind. Vor allem Torjäger Thönnes (7 Treffer) und Kundmüller (5 Tore) sollen für Offensivpower sorgen.

Zwei Teams mit Ambitionen treffen in diesem Duell aufeinander. Meteor 06 II verlor zuletzt mit 2:4 bei Einheit Pankow und blieb damit weiter im Tabellenmittelfeld hängen. Trainer Mohamed Ali fordert von seinen Spielern mehr Konsequenz in der Defensive, vertraut aber weiter auf Torjäger Atabas (6 Tore) und Herdem (3 Treffer). Auch Novi Pazar hat nach der 0:1-Heimniederlage gegen Schwarz-Weiss Spandau etwas gutzumachen. Das Team von Trainer Volkan Güney belegt derzeit Rang sieben und will sich wieder in Richtung Spitzengruppe orientieren. Mit einem Sieg könnten beide Teams einen großen Schritt nach oben machen – ein echtes Schlüsselspiel für beide Seiten.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 14:00 live PUSH

Beim Weißenseer FC schrillen die Alarmglocken. Der hochgehandelte Aufstiegskandidat steckt mit nur sechs Punkten auf Platz 13 fest und verlor zuletzt knapp mit 0:1 bei Adler. Trainer Simon Schatta fordert nun eine Reaktion seiner Mannschaft, insbesondere von Gaertner und Hofmann, die bislang drei Treffer beisteuern konnten. Friedrichshagen ist bislang die positive Überraschung der Saison. Das Team von Trainer Michael Richter steht mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf Rang vier. Mit einem Sieg könnten sie sich als ernsthafter Aufstiegskandidat etablieren. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen.

Köpenicker FC II sorgte am letzten Spieltag für eine der größten Überraschungen der Saison: Der 4:3-Auswärtssieg bei Teutonia brachte dem Team von Trainer Niklas Wustrau nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen. Haupt und Kameric (je 3 Tore) blühten auf und sollen auch gegen das Schlusslicht für Torgefahr sorgen. Für Brandenburg 03 dagegen wird die Lage immer dramatischer. Noch immer ohne Punkt und mit drei Zählern Abzug aus der Vorsaison steht das Team von Trainer Sascha Wernitz abgeschlagen am Tabellenende. Die 0:5-Pleite gegen Makkabi war ein weiterer Tiefpunkt – gelingt nicht bald die Wende, droht eine Saison zum Vergessen. Lediglich ein Testspiel (3:3 gegen Landesligist Türkiyemspor) lässt hoffen.

So., 19.10.2025, 16:30 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi II BSV Dersim 1993 BSV Dersim II 16:30 PUSH