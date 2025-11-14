Sorgt Riedenburg für eine Vorentscheidung im Titelrennen?

Abgesehen von zwei Nachholspielen nächsten Sonntag, verabschiedet sich die Kreisliga 2 an diesem Wochenende in die Winterpause. Dabei könnte der TV Riedenburg einen gewaltigen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Der unbesiegte Liga-Dominator hat den Überraschungs-Zweiten FSV Steinsberg zu Gast. Mit einem Heimsieg könnte der TV seinen Vorsprung auf zwölf Punkte ausbauen. Im Viererkampf um Relegationsplatz zwei kommt es zu einem direkten Duell, wenn die punktgleichen TSV Dietfurt und TSV Großberg die Kräfte messen.



Hinspiel: 3:2. Routinier Thomas Nierer führte die SG Painten (3., 31) in Lupburg mit zwei Kopfballtoren zumindest zu einem Remis. Aus Sicht des Tabellendritten waren es trotzdem zwei verlorene Punkte. Gegen die SG Peising/Bad Abbach II (11., 15) soll ein Heimsieg her. Das Petz-Gefolge steckt unten drin und will daher die Heimreise unbedingt mit Zählbarem antreten.





Hinspiel: 3:3. Für beide Parteien hat es das letzte Spiel des Jahres nochmal in sich. Sowohl der SC Sinzing (10., 16) als auch der TSV Beratzhausen (12., 15) visieren diese „Big Points“ im Überlebenskampf an. Torreich verlief das Hinspiel. Wer behält diesmal kühlen Kopf, und wer zeigt Nerven?







Hinspiel: 2:0. Eine starke Herbstrunde könnte die SG Hohenschambach (6., 27) mit dem Knacken der 30-Punkte-Marke krönen. Damit hätte der Aufsteiger den Klassenerhalt so gut wie sicher. Deutlich mehr unter Zugzwang steht Sonntags-Gegner ASV Undorf (9., 18). Nach der bitteren Heimniederlage gegen Hemau soll ein versöhnlicher Jahresabschluss gelingen.





Hinspiel: 3:0. Vom satten Punktverlust lässt sich der TSV Dietfurt (4., 30) nicht aus der Ruhe bringen und punktet weiter konstant. Gerade die torhungrige Offensive macht Spaß. Im Rennen um Platz zwei steht nun eine wichtige Partie an. Der punktgleiche TSV Großberg (5., 30) kommt ins Schulzentrum. Für den Verlierer dieses Duells verschlechtert sich die Situation dramatisch.





Hinspiel: 2:0. Fürs Jahresfinale verfolgt der TV Riedenburg (1., 45) nochmal ein klares Ziel: Das Kalenderjahr 2025 ohne eine einzige Liganiederlage abschließen! Mit einem Heimdreier gegen den ärgsten „Verfolger“ FSV Steinsberg (2., 36) könnten Halbritter, Kolbinger & Co. ihren Vorsprung an den Tabellenspitze auf zwölf Punkte ausbauen. Das würde dann schon sehr nach Vorentscheidung im Meisterschaftskampf riechen. Oder macht es Steinsberg zumindest nochmal etwas spannend?







Hinspiel: 3:0. Viele enge Spiele hat der SV Lupburg (13., 13) hinter sich. Nur den Lohn in Form von drei Punkten gab es halt zu selten. Zuletzt schrammte man gegen Painten knapp am Sieg vorbei. Mit einer Portion Wut im Bauch reist der SV zur DJK Eichlberg/Neukirchen (8., 21). Die Hausherren könnten ihrerseits einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.







Hinspiel: 4:4. Acht Tore, eine Rote Karte und ein Last-Minute-Ausgleich. Das Hinrundenduell zwischen der SG Oberndorf/Matting (7., 25) und dem TV Hemau (14., 13) hatte viel zu bieten. Ob es beim Re-Match ähnlich „wild“ zugeht? Wesentlich mehr Druck verspüren die Gastgeber, die jeden Punkt im Abstiegskampf brauchen. Daher wollen sie nach dem zweiten Saisonsieg (1:0 in Undorf) unbedingt nachlegen.