Ligavorschau
Der TV Riedenburg scheint auf dem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Der TV Riedenburg scheint auf dem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufzuhalten zu sein. – Foto: Florian Würthele

Sorgt Riedenburg für eine Vorentscheidung im Titelrennen?

19. Spieltag: Der Primus hat den Rangzweiten Steinsberg zu Gast +++ Kellerduell in Sinzing +++ Dietfurt empfängt punktgleiche Großberger

Abgesehen von zwei Nachholspielen nächsten Sonntag, verabschiedet sich die Kreisliga 2 an diesem Wochenende in die Winterpause. Dabei könnte der TV Riedenburg einen gewaltigen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Der unbesiegte Liga-Dominator hat den Überraschungs-Zweiten FSV Steinsberg zu Gast. Mit einem Heimsieg könnte der TV seinen Vorsprung auf zwölf Punkte ausbauen. Im Viererkampf um Relegationsplatz zwei kommt es zu einem direkten Duell, wenn die punktgleichen TSV Dietfurt und TSV Großberg die Kräfte messen.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
13:00

Hinspiel: 3:2. Routinier Thomas Nierer führte die SG Painten (3., 31) in Lupburg mit zwei Kopfballtoren zumindest zu einem Remis. Aus Sicht des Tabellendritten waren es trotzdem zwei verlorene Punkte. Gegen die SG Peising/Bad Abbach II (11., 15) soll ein Heimsieg her. Das Petz-Gefolge steckt unten drin und will daher die Heimreise unbedingt mit Zählbarem antreten.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
13:00

Hinspiel: 3:3. Für beide Parteien hat es das letzte Spiel des Jahres nochmal in sich. Sowohl der SC Sinzing (10., 16) als auch der TSV Beratzhausen (12., 15) visieren diese „Big Points“ im Überlebenskampf an. Torreich verlief das Hinspiel. Wer behält diesmal kühlen Kopf, und wer zeigt Nerven?

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
14:00live

Hinspiel: 2:0. Eine starke Herbstrunde könnte die SG Hohenschambach (6., 27) mit dem Knacken der 30-Punkte-Marke krönen. Damit hätte der Aufsteiger den Klassenerhalt so gut wie sicher. Deutlich mehr unter Zugzwang steht Sonntags-Gegner ASV Undorf (9., 18). Nach der bitteren Heimniederlage gegen Hemau soll ein versöhnlicher Jahresabschluss gelingen.

So., 16.11.2025, 14:15 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
14:15live

Hinspiel: 3:0. Vom satten Punktverlust lässt sich der TSV Dietfurt (4., 30) nicht aus der Ruhe bringen und punktet weiter konstant. Gerade die torhungrige Offensive macht Spaß. Im Rennen um Platz zwei steht nun eine wichtige Partie an. Der punktgleiche TSV Großberg (5., 30) kommt ins Schulzentrum. Für den Verlierer dieses Duells verschlechtert sich die Situation dramatisch.

So., 16.11.2025, 14:15 Uhr
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
14:15live

Hinspiel: 2:0. Fürs Jahresfinale verfolgt der TV Riedenburg (1., 45) nochmal ein klares Ziel: Das Kalenderjahr 2025 ohne eine einzige Liganiederlage abschließen! Mit einem Heimdreier gegen den ärgsten „Verfolger“ FSV Steinsberg (2., 36) könnten Halbritter, Kolbinger & Co. ihren Vorsprung an den Tabellenspitze auf zwölf Punkte ausbauen. Das würde dann schon sehr nach Vorentscheidung im Meisterschaftskampf riechen. Oder macht es Steinsberg zumindest nochmal etwas spannend?

So., 16.11.2025, 14:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
14:15

Hinspiel: 3:0. Viele enge Spiele hat der SV Lupburg (13., 13) hinter sich. Nur den Lohn in Form von drei Punkten gab es halt zu selten. Zuletzt schrammte man gegen Painten knapp am Sieg vorbei. Mit einer Portion Wut im Bauch reist der SV zur DJK Eichlberg/Neukirchen (8., 21). Die Hausherren könnten ihrerseits einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

So., 16.11.2025, 14:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
14:15

Hinspiel: 4:4. Acht Tore, eine Rote Karte und ein Last-Minute-Ausgleich. Das Hinrundenduell zwischen der SG Oberndorf/Matting (7., 25) und dem TV Hemau (14., 13) hatte viel zu bieten. Ob es beim Re-Match ähnlich „wild“ zugeht? Wesentlich mehr Druck verspüren die Gastgeber, die jeden Punkt im Abstiegskampf brauchen. Daher wollen sie nach dem zweiten Saisonsieg (1:0 in Undorf) unbedingt nachlegen.

