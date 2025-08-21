Sorgt Plattling auch gegen Langquaid für Überraschung?

Langquaid will auch gegen Schierling-Bezwinger am Freitagabend auf Erfolgsweg bleiben. ----- Nach fast vierjähriger Pause treffen die Teams der SpVgg Plattling und des TSV Langquaid in der Bezirksliga West in der "Rennbahn" wieder aufeinander. Der Aufsteiger hat nach sechs Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz und triumphierte zuletzt beim TV Schierling. Auch die Langquaider sicherten sich drei Punkte, wobei sie mit dem SC Falkenberg einen anderen Aufsteiger mit 4:1 deutlich in die Schranken verwiesen und auf den fünften Platz im Ranking vorrückten.

Die Isarstädter, betreut vom Spielertrainerduo Tobias Eckl / Johannes Wittenzellner, ließen vor Kurzem auf dem Transfermarkt aufhorchen, als sie Moritz Rem vom TSV 1860 München loseisten, nachdem ihnen vorher schon ein Coup mit der Verpflichtung des mittlerweile fünffachen Torschützen Sebastian Niedermayer (SV Wacker Burghausen) gelungen war. Weitere acht Neuzugänge lassen erahnen, dass der Klassenerhalt nicht das wahre Ziel der Spielvereinigung sein kann.

In puncto Neuverpflichtungen stehen die TSVler den Gastgebern kaum nach, doch hier mussten vor allem das Karriereende und der Abgang einiger Stammkräfte kompensiert werden. Neutrainer Matthias Eisenschenk ist die Integration mittlerweile hervorragend gelungen, obwohl ihm Ausfälle vor allem durch Urlaubspläne, aber auch durch manche Verletzungen von Spielern den Aufbau einer Stammformation noch nicht erlaubten. Zuletzt standen mit Jannik Möller, Philipp Mayerhofer und Tim Schultes sogar drei achtzehnjährige Talente auf dem Rasen. Der erste Anzug ist eigentlich nicht mehr so eng wie im vergangenen Jahr, da der vergrößerte und belastbarere Kader 22 Akteure aufweist. Einige der urlaubenden bzw. angeschlagenen Jonas Brunner, Korbinian Köppel, Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger und Luka Vukovic sollten für einen Einsatz wieder zur Debatte stehen. Die Gäste streben beim unberechenbaren Kontrahenten in der Nibelungenstadt, gegen den sie in den beiden letzten Jahrzehnten eine leicht negative Bilanz, aber auch in den beiden Partien der Saison 2021/22 zwei Siege vorzuweisen haben, zumindest einen Punkt an, um die Spitzenränge nicht aus den Augen zu verlieren.