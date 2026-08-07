 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Sorgt Dürnsricht weiter für Furore? – Topspiel in Wernberg

4. Spieltag: Stulln stellt die Siegesserie der DJK auf den Prüfstand +++ Aufsteiger Erzhäuser unternimmt gegen Kemnath den nächsten Anlauf für die ersten Kreisliga-Punkte

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Coach Thomas Roth hat mit dem FC Schmidgaden die schwere Heimaufgabe gegen Haselbach vor der Brust.
Coach Thomas Roth hat mit dem FC Schmidgaden die schwere Heimaufgabe gegen Haselbach vor der Brust. – Foto: Thomas Schneider

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Kreisliga West
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Vor dem 4. Spieltag stehen in der Kreisliga West zwei Teams noch ohne Punktverlust da. Das wäre zum einen die DJK Dürnsricht, die in Stulln gastiert und auch dort wieder für Furore sorgen möchte. Und zum anderen der TSV Detag Wernberg. Dieser steht zu Gast beim Rangdritten TSV Detag Wernberg vor einer Bewährungsprobe. Beide Duelle steigen am Samstag. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet der noch punktlose Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais das Spielwochenende. Und zwar mit einem Heimspiel gegen Kemnath a.B.

Heute, 19:00 Uhr
SV Erzhäuser-Windmais
SV Erzhäuser-WindmaisErzhäuser
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
19:00

Zum Auftakt des vierten Spieltags tritt der SV Kemnath a.B. (7., 4) bei Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais (14., 0) an. Beide Teams gingen am dritten Spieltag leer aus. Die Gastgeber der Partie mussten sich zuletzt beim SC Katzdorf geschlagen geben, und Kemnath konnte sich gegen den SV Trisching ebenfalls nicht durchsetzen.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
16:00

Der TSV Stulln (11., 2) begrüßt am morgigen Samstag den aktuellen Tabellenführer DJK Dürnsricht-Wolfring (1., 9). Die Hausherren gaben sich vor Wochenfrist knapp beim SV Haselbach geschlagen, während die DJK Dürnsricht beim fulminanten 9:1-Kantersieg gegen den SV Diendorf den dritten Sieg im dritten Spiel feiert.

Morgen, 18:00 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
18:00

Bei der SG Silbersee 08 e.V. (13., 1) schaut am vierten Spieltag der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (6. ,4) vorbei. Mit einem 3:0 sicherte sich der SVSE II zuletzt die Maximalausbeute gegen den 1. FC Schmidgaden. Für die Platzherren dieser Begegnung war letzte Woche nur ein Punkt gegen den FC OVI-Teunz drin.

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
18:00live

Ebenfalls bereits am Samstag ist der top gestartete SC Katzdorf (2., 9) beim TSV Detag Wernberg (3., 6) gefordert. Mit drei Buden setzte sich Detag Wernberg am vergangenen Wochenende beim SV Bernried klar durch; die Gäste konnten sich indes mit einem 2:0 gegen den SV Erzhäuser-Windmais zum erneute Male die Maximalausbeute sichern.



So., 09.08.2026, 15:15 Uhr
SV Trisching
SV TrischingSV Trisching
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
15:15

Beim Liganeuling SV Trisching (9., 3) tritt am Sonntag der FC OVI-Teunz (12., 2) zum vierten Spieltag an. Für den FC war zuletzt nur ein Punkt beim 1:1-Remis gegen die SG Silbersee 08 drin. Die Gastgeber dagegen heimsten mit einem Tor die vollen drei Zähler beim SV Kemath a.B. ein.

So., 09.08.2026, 15:15 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
15:15

Heimrecht genießt auch der 1. FC Schmidgaden (8., 4), der mit dem SV Haselbach (4., 6) ein dickes Brett zu bohren hat. Die Heimmannschaft musste sich zuletzt dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II auswärts klar beugen, während sich Haselbach beim knappen 2:1 einen Heimdreier gegen den TSV Stulln bejubeln durfte.

So., 09.08.2026, 15:15 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
SV Bernried/Obp.
SV Bernried/Obp.SV Bernried
15:15

Beim SV Diendorf (10., 3) ist zum vierten Spieltag der SV Bernried (5., 6) auf Stippvisite. Für den Gast war am vergangenen Wochenende gegen den TSV Detag Wernberg kein Punktgewinn drin. Und auch die Hausherren mussten sich klar gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring geschlagen geben und gingen somit leer aus. Wer kehrt in die Spur zurück?