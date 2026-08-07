Sorgt Dürnsricht weiter für Furore? – Topspiel in Wernberg

Coach Thomas Roth hat mit dem FC Schmidgaden die schwere Heimaufgabe gegen Haselbach vor der Brust. – Foto: Thomas Schneider

Vor dem 4. Spieltag stehen in der Kreisliga West zwei Teams noch ohne Punktverlust da. Das wäre zum einen die DJK Dürnsricht, die in Stulln gastiert und auch dort wieder für Furore sorgen möchte. Und zum anderen der TSV Detag Wernberg. Dieser steht zu Gast beim Rangdritten TSV Detag Wernberg vor einer Bewährungsprobe. Beide Duelle steigen am Samstag. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet der noch punktlose Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais das Spielwochenende. Und zwar mit einem Heimspiel gegen Kemnath a.B.



Zum Auftakt des vierten Spieltags tritt der SV Kemnath a.B. (7., 4) bei Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais (14., 0) an. Beide Teams gingen am dritten Spieltag leer aus. Die Gastgeber der Partie mussten sich zuletzt beim SC Katzdorf geschlagen geben, und Kemnath konnte sich gegen den SV Trisching ebenfalls nicht durchsetzen.







Der TSV Stulln (11., 2) begrüßt am morgigen Samstag den aktuellen Tabellenführer DJK Dürnsricht-Wolfring (1., 9). Die Hausherren gaben sich vor Wochenfrist knapp beim SV Haselbach geschlagen, während die DJK Dürnsricht beim fulminanten 9:1-Kantersieg gegen den SV Diendorf den dritten Sieg im dritten Spiel feiert.







Bei der SG Silbersee 08 e.V. (13., 1) schaut am vierten Spieltag der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (6. ,4) vorbei. Mit einem 3:0 sicherte sich der SVSE II zuletzt die Maximalausbeute gegen den 1. FC Schmidgaden. Für die Platzherren dieser Begegnung war letzte Woche nur ein Punkt gegen den FC OVI-Teunz drin.







Ebenfalls bereits am Samstag ist der top gestartete SC Katzdorf (2., 9) beim TSV Detag Wernberg (3., 6) gefordert. Mit drei Buden setzte sich Detag Wernberg am vergangenen Wochenende beim SV Bernried klar durch; die Gäste konnten sich indes mit einem 2:0 gegen den SV Erzhäuser-Windmais zum erneute Male die Maximalausbeute sichern.













Beim Liganeuling SV Trisching (9., 3) tritt am Sonntag der FC OVI-Teunz (12., 2) zum vierten Spieltag an. Für den FC war zuletzt nur ein Punkt beim 1:1-Remis gegen die SG Silbersee 08 drin. Die Gastgeber dagegen heimsten mit einem Tor die vollen drei Zähler beim SV Kemath a.B. ein.







Heimrecht genießt auch der 1. FC Schmidgaden (8., 4), der mit dem SV Haselbach (4., 6) ein dickes Brett zu bohren hat. Die Heimmannschaft musste sich zuletzt dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II auswärts klar beugen, während sich Haselbach beim knappen 2:1 einen Heimdreier gegen den TSV Stulln bejubeln durfte.







Beim SV Diendorf (10., 3) ist zum vierten Spieltag der SV Bernried (5., 6) auf Stippvisite. Für den Gast war am vergangenen Wochenende gegen den TSV Detag Wernberg kein Punktgewinn drin. Und auch die Hausherren mussten sich klar gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring geschlagen geben und gingen somit leer aus. Wer kehrt in die Spur zurück?