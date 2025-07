„Sorgenfreie Saison“ das Ziel: FSV Höhenrain nach Zittersaison in der Findungsphase

Der FSV Höhenrain will in der kommenden Saison den frühzeitigen Klassenerhalt. Vergangene Spielzeit musste der FSV lange zittern.

Mit einem neuen Trainer ist der FSV Höhenrain in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Und der formuliert als Ziel: „Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen.“ Damit macht Christian Sedlmeier deutlich, dass ihm das Zittern in der vergangenen Spielzeit, als bis zum Schluss die Abstiegsrelegation drohte, nicht entgangen ist. „Wir sind noch in der Findungsphase, müssen uns noch kennenlernen“, hält sich der neue Chefcoach, dessen frühere Stationen wie Zamdorf, Pasing und Aschheim in und um München lagen, mit detaillierten Prognosen noch bedeckt. „Aber die Mannschaft zieht super mit, alle hauen sich rein“, so sein Eindruck nach den ersten Trainingswochen und fünf Test- und Pokalspielen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zuletzt gab es gegen den TSV Hechendorf (Kreisklasse) einen 3:0-Sieg. „Das Spiel war ein Schritt nach vorne“, stellt Sedlmeier erfreut fest.

Umbruch im Sommer: Neuer Coach und Talente verstärken FSV