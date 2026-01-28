Sorgenfalten beim Verbandsligisten nach doppelten Verletzungspech

– Foto: Joachim Koschler

Bei Verbandsligist Sportfreunde Schwäbisch Hall gibt es nach den aktuellen Testspielen gleich doppelte Verletzungssorgen.

Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

"Bei den Spf werden die Sorgenfalten wieder größer, das Verletzungspech hat sich auf schmerzhafte Weise zurückgemeldet.

Kapitän Niklas Vuletic zog sich im Testspiel gegen den FSV Hollenbach einen Muskelbündelriss zu und fällt zwischen 8-10 Wochen aus.

Auch Daniel Martin hat es im selben Spiel erwischt, allerdings zum Glück nicht ganz so derb. Er zog sich einen Innenbandverletzung zu. Ausfallzeit ca. zwei Wochen."

Die Verbandsliga-Tabelle zur Winterpause

1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45

2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39

3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36

4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32

5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32

6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30

7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27

8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25

9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24

10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24

11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21

12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19

13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17

14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17

15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15

16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13

17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12