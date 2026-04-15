Sorgen um Pichler, Trauer um Prinzen

Nun steht fest: Ein Tritt hat ein Hämatom in der Wade verursacht. Pichler absolvierte zuletzt ein individuelles Programm in der Arena, ein Einsatz am kommenden Wochenende ist damit zumindest fraglich. Auch darüber hinaus bleibt die Personalsituation angespannt. Maik Nawrocki (Adduktorenverletzung) und Hendry Blank (Infekt) konnten nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Noel Aseko wurde im Rahmen der Belastungssteuerung individuell auf dem Platz und im Innenbereich herangeführt.

Fokus auf Paderborn Ungeachtet der personellen Fragezeichen richtet sich der Blick bei Hannover 96 klar nach vorn. Am Samstagabend wartet mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 eine richtungsweisende Aufgabe im Saisonendspurt. Die Vorbereitung wird am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt, ehe am Freitag die abschließende Einheit noch einmal vor Fans stattfindet. Die Rahmenbedingungen sind bereits gesetzt: Die Partie in der Heinz von Heiden Arena ist ausverkauft, die Verantwortlichen empfehlen eine frühzeitige Anreise – die Stadiontore öffnen zwei Stunden vor Anpfiff.