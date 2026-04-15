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Allgemeines
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Sorgen um Pichler, Trauer um Prinzen
Hannover 96 zwischen Personalfragen, Spielvorbereitung und einem stillen Abschied
Beim 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Darmstadt 98 hatte Benedikt Pichler noch entscheidenden Anteil am frühen Führungstreffer – seine Vorlage für Maurice Neubauer leitete den Erfolg ein. Kurz darauf jedoch musste der Stürmer bereits verletzt vom Platz.
Nun steht fest: Ein Tritt hat ein Hämatom in der Wade verursacht. Pichler absolvierte zuletzt ein individuelles Programm in der Arena, ein Einsatz am kommenden Wochenende ist damit zumindest fraglich.
Auch darüber hinaus bleibt die Personalsituation angespannt. Maik Nawrocki (Adduktorenverletzung) und Hendry Blank (Infekt) konnten nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Noel Aseko wurde im Rahmen der Belastungssteuerung individuell auf dem Platz und im Innenbereich herangeführt.
Fokus auf Paderborn
Ungeachtet der personellen Fragezeichen richtet sich der Blick bei Hannover 96 klar nach vorn. Am Samstagabend wartet mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 eine richtungsweisende Aufgabe im Saisonendspurt.
Die Vorbereitung wird am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt, ehe am Freitag die abschließende Einheit noch einmal vor Fans stattfindet. Die Rahmenbedingungen sind bereits gesetzt: Die Partie in der Heinz von Heiden Arena ist ausverkauft, die Verantwortlichen empfehlen eine frühzeitige Anreise – die Stadiontore öffnen zwei Stunden vor Anpfiff.
Abschied von Roger Prinzen
Neben den sportlichen Themen wird die Woche jedoch von einer traurigen Nachricht überschattet. Roger Prinzen ist im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben.
Der frühere Angreifer trug zwischen 1994 und 1996 das Trikot von Hannover 96, absolvierte 65 Pflichtspiele und erzielte vier Tore. Geboren in Darmstadt, hinterließ Prinzen auch über seine aktive Zeit hinaus Spuren beim Klub.
Hannover 96 nimmt Abschied – und bereitet sich zugleich auf ein Spiel vor, das sportlich große Bedeutung hat, aber unter dem Eindruck eines stillen Gedenkens stehen dürfte.