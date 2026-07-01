Sorgen um Marco Pfab: Lam-Sieg gegen Cham wird zur Nebensache

Marco Pfab, Kapitän des ASV Cham, droht länger auszufallen. – Foto: Wolfgang Zink

Das Test-Geschehen am Mittwochabend wurde von einer Verletzung überschattet. Marco Pfab, der Kapitän des Bayernligisten ASV Cham, kugelte sich im Testspiel bei der SpVgg Lam die Schulter aus und musste ins Krankenhaus. Das Spiel an sich entschied der heimische Landesligist überraschend mit 2:1 für sich. Einen Achtungserfolg landete auch der TSV Kareth-Lappersdorf. Das Lerch-Gefolge konnte sich beim Höhbauer-Cup gegen den klassenhöheren SpVgg Bayern Hof durchsetzen. Torhungrig präsentierten sich derweil die beiden Nord-Bezirksligisten SpVgg Vohenstrauß und SpVgg Pfreimd. Die überregionalen Testspiele des Abends im Überblick.



Der überraschende Testspielerfolg der SpVgg Lam geriet in den Hintergrund. Bei einer unglücklichen Situation an der Seitenauslinie flog Chams Kapitän



Der überraschende Testspielerfolg der SpVgg Lam geriet in den Hintergrund. Bei einer unglücklichen Situation an der Seitenauslinie flog Chams Kapitän Marco Pfab mit seiner Schulter auf die Tartanbahn. Dabei kugelte er sich die Schulter aus, musste mit dem Sanka abtransportiert werden. Das sah nicht gut aus. „Vermutlich wird er bis zur Winterpause ausfallen. Klar wird aber jetzt erstmal das Röntgen abgewartet“, sagte ASV-Trainer Faruk Maloku in einer ersten Stellungnahme und hofft auf „Glück im Unglück“. Lams Übungsleiter Lorenz Kowalski: „Wir wünschen vom Verein gute Besserung und hoffen, dass er schnell wieder auf dem Platz steht.“ Bis kurz vor Spielende führten die Osserbuam gegen den ranghöheren Bayernligisten mit 1:0. In der Schlussphase gelang den Gästen der Ausgleich, im direkten Gegenzug markierte Sturmtalent Markus Koller den 2:1-Siegtreffer für Lam. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Wir waren über 90 Minuten ein ekliger Gegner und haben unsere Schwerpunkte gut umsetzen können. Wir sind auf jeden Fall einen Schritt weiter gekommen. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sich mit einem Sieg belohnen konnte. Wir wollen es aber natürlich trotzdem nicht überbewerten“, zeigte sich Kowalski zufrieden.



Überraschung im zweiten Halbfinale des Höhbauer-Cups: Landesliga-Rückkehrer TSV Kareth-Lappersdorf zwang in Luhe-Wildenau den Bayernligisten aus Hof mit 2:1 in die Knie. Dabei machte die Lerch-Elf einen frühen Elfmeter-Rückstand wett. Jonas Huber und Youngster Vuk Aleksic erzielten noch im ersten Durchgang die Tore für den TSV, dessen Coach Bastian Lerch von einem „sehr intensiven Spiel“ sprach. „Es gab Chancen auf beiden Seiten, letztlich konnten wir uns gegen einen richtig guten Gegner durchsetzen.“ Im Turnierfinale bekommt es Kareth am Samstag mit Regionalligist DJK Vilzing zu tun. „Darauf freuen wir uns. Gegen einen Top-Gegner wollen wir alles dagegen hauen“, blickt Lerch voraus.







Der neuformierte FC Amberg bleibt in der laufenden Vorbereitung weiter ungeschlagen. Beim 4:2-Erfolg gegen den Kreisligisten TSV Königstein trugen sich mit Jonas Tepper, Dominik Späth und Nick Sperlich drei Neuzugänge in die Torschützenliste ein. In der ersten Hälfte spielte der Landesliga-Aufsteiger munter auf, nach der Pause tat er sich dann schwerer. Roman Reinhardt, Sportlicher Leiter beim FCA, fasste die 90 Minuten so zusammen: „Nachdem wir ins Spiel reingefunden haben, hatten wir bis zur Halbzeit eine gute Phase. Zur Pause hätten es durchaus zwei, drei Tore mehr sein können. Zur zweiten Halbzeit haben wir gewechselt und zwei saudumme Gegentore bekommen, haben uns nun aber auch einfach ein bisschen schwerer getan. Es gibt positive Erkenntnisse, dennoch gibt es noch einiges zu arbeiten.“ Morgen reisen die Amberger ins Trainingslager, am Freitagabend testen sie gegen den Bayernligisten DJK Gebenbach.











Die weiteren überregionalen Testspiele im Überblick:



























