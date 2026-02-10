Sorgen des KFC Uerdingen und SC St. Tönis wachsen weiter

Eine nicht alltägliche Klatsche, die es in dieser Saison in der Höhe noch nicht gegeben hat, kassierten die C-Junioren des SC St.Tönis. Sie bekamen bei Schwarz-Weiß Essen mit 0:7 (0:1) das Fell mächtig über die Ohren gezogen. Dabei sah es zur Halbzeit – Spielführer Lui Schuster war ein Selbsttor unterlaufen – noch ganz passabel aus. Aber danach brach das Unheil über das Team um Keeper Jona Niklas Bethge, dass auch einiges vom Anfangsschwung und der Stabilität der Hinrunde eingebüßt hat, herein. Aber aktuell Platz sechs ist für den Aufsteiger durchaus noch in Ordnung, zumal er weiter 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz hat.