Sorgen des KFC Uerdingen und SC St. Tönis wachsen weiter

Die Sorgenfalten bei den A-Junioren des SC St. Tönis und KFC Uerdingenin der Niederrheinliga werden immer größer. Beide verloren und rangieren nicht nur weiter auf den Relegationsplätzen, sondern mittlerweile auch nur noch ganz knapp vor den beiden direkten Abstiegsrängen.
Die St. Töniser, die nur wegen der besseren Tordifferenz noch vor dem punktgleichen VfB Homberg stehen, unterlagen beim zur Spitzengruppe gehörenden Wuppertaler SV trotz einer guten Vorstellung durch einen Treffer von Diego Alessandro Micha in der 57. Minute mit 0:1 (0:0) und mit demselben Resultat verlor des KFC im Duell zweier Teams, denen das Wasser ebenfalls bis zum Hals steht, beim TSV Meerbusch. Hier fiel das einzige Tor mit dem Halbzeitpfiff durch Goalgetter Dian Bilali.
Eine nicht alltägliche Klatsche, die es in dieser Saison in der Höhe noch nicht gegeben hat, kassierten die C-Junioren des SC St.Tönis. Sie bekamen bei Schwarz-Weiß Essen mit 0:7 (0:1) das Fell mächtig über die Ohren gezogen. Dabei sah es zur Halbzeit – Spielführer Lui Schuster war ein Selbsttor unterlaufen – noch ganz passabel aus. Aber danach brach das Unheil über das Team um Keeper Jona Niklas Bethge, dass auch einiges vom Anfangsschwung und der Stabilität der Hinrunde eingebüßt hat, herein. Aber aktuell Platz sechs ist für den Aufsteiger durchaus noch in Ordnung, zumal er weiter 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz hat.
Nicht mit Ruhm bekleckerte sich auch der SC Krefeld beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen das weiter punktlose Schlusslicht TSV Wuppertal-Ronsdorf. Das erlösende 3:1 fiel dabei durch Max Achterberg in der Nachspielzeit. Er hatte in einer turbulenten Anfangsphase auch für die Führung gesorgt (6.), die Youssef Sorschi ausglich (9.) bzw. Florian Steinwerth wieder für den SC vorlegte (11.). Keine Frage: Die Jungens von Trainer Roman Esser hatten diesen Kontrahenten zu sehr auf die leichte Schulter genommen.