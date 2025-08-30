Sorgen beim Spitzenreiter

Walpertskirchen ohne fünf Stützen gegen Dachau

Es ist nicht so lange her, da gehörte der ASV Dachau zum Inventar der Fußball-Landesliga, und der SV Walpertskirchen tourte durch die Kreisklasse. An diesem Samstagnachmittag empfängt nun der Dorfclub und Bezirksliga-Neuling Walpertskirchen um 14 Uhr Dachau.

In der Corona-Saison 2019/21 stieg der WSV in die Kreisliga auf und der ASV in die Bezirksliga ab. Dachau gelang zwar der sofortige Wiederaufstieg, aber nur für eine Saison. WSV-Trainer Josef Heilmeier: „Ich habe Dachau im Spiel der Abstiegs-Relegation gegen Forstinning gesehen, da sind heute noch zahlreiche Spieler dabei. Das ist eine wirklich starke Truppe, und wir gehen mit Respekt an diese Aufgabe ran.“ Er selbst hatte in dieser Saison noch keine Gelegenheit, den Gegner zu beobachten, „aber ich habe meine Spione ausgesandt“.

Heilmeier zählt „Dachau zu den Favoriten in dieser Liga und auch im heutigen Spiel“. Seit der 1:4-Auftaktniederlage gegen Altenerding hat der ASV mit vier Siegen und einem 0:0 beim SV Nord Lerchenau diese Einschätzung bestätigt. In München kassierte der WSV nach fünf Siegen am Stück beim 1:4 die erste Niederlage. „Das ist deutlich, aber wir hatten genügend Torchancen auf ein besseres Resultat und mussten erfahren, dass Chancenwucher und Fehler gnadenlos bestraft werden. Zum Glück haben wir schon 15 Punkte, denn personell beutelt es uns derzeit heftig.“ Heilmeier zählt auf: Julian Jaros und Kapitän Florian Rauch fallen lange aus, Marius Orthuber, Paul Jäger und Benedikt Schuler sind auch nicht einsatzfähig. Nur Felix Zehetmaier ist wieder zurück.

Respekt ist auf beiden Seiten da. ASV-Trainer Matthias Koston hat den WSV beim 2:1 in Freising gesehen. „Das ist eine kampfstarke Truppe, die auch enormes Tempo gehen kann. Aber das wundert mich nicht, denn ich kenne Nils Wölken vom Trainerlehrgang und kann mir vorstellen, was die Burschen unter ihm als Co-Trainer in der Vorbereitung mitgemacht haben“, sagt Koston. Er sei derzeit ganz zufrieden mit seinem Team: „Die Urlaubswelle ebbt ab, wir haben den Umbruch mit zehn Abgängen und elf Neuen, davon acht unter 20 Jahren, ganz gut hingekriegt“. Der 34-jährige Ur-Dachauer, von 2019 bis 24 auch Spielertrainer in Kammerberg, lief vergangene Saison noch in fünf Spielen selbst auf. „Das ist nicht mehr nötig bei so vielen guten jungen Spielern.“⇥Tipp: 2:2