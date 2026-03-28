Soranno kehrt zurück: Neuer Trainer für MTV II

– Foto: Daniel Strauß/MTV Wolfen

Der Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II stellt früh die Weichen für die Zukunft: Ab Sommer übernimmt Massimo Soranno das Traineramt. Der 35-Jährige bringt Erfahrung, Vertrautheit und klare Vorstellungen mit.

Während sportlich weiterhin alles auf Aufstiegskurs hindeutet, treibt der MTV Wolfenbüttel II auch die personelle Planung voran. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Braunschweig 3 hat mit Massimo Soranno seinen neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert.

Der 35-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten FG Vienenburg/Wiedelah zurück an die Meesche und damit an eine alte Wirkungsstätte. Bereits als Spieler war Soranno jeweils drei Jahre für die erste und zweite Mannschaft aktiv, ehe ihn seine Laufbahn über weitere Stationen schließlich nach Vienenburg führte. Dort übernahm er vor der laufenden Saison als Trainer Verantwortung und führte den Aufsteiger aktuell auf einen starken sechsten Tabellenplatz.

Die Verbindung zum MTV riss trotz seines Weggangs nie ganz ab. „Trotzdem war das Interesse immer da, weil ich gesehen habe, was hier über die Jahre gewachsen ist, das war sehr spannend zu beobachten“, erklärt Soranno. Besonders die Entwicklung unter dem damaligen Trainer und heutigen Sportlichen Leiter der ersten Mannschaft, Michael Nietz, habe ihn beeindruckt: „Micha hat jüngeres Blut und mehr Entwicklung in die Mannschaft reingebracht, das ist dann in den nächsten Jahren so weitergelaufen – und zwar nicht nur bei der Ersten, sondern auch bei der Zweiten. Das ist beeindruckend.“

Die Rückkehr ist für Soranno daher ein bewusster Schritt. Die Perspektive, mit einem entwicklungsfähigen Kader zu arbeiten, reizt ihn besonders: „Ich freue mich auf Jungs, die noch hungrig darauf sind, sich weiterzuentwickeln.“ Seine eigene Herangehensweise beschreibt er als Mischung aus Emotionalität und Struktur: „Aufgrund meiner italienischen Wurzeln bringe ich das nötige Temperament mit, und gleichzeitig habe ich auch diese deutsche Klarheit und das Strukturierte.“

Sportlich könnte Soranno sogar eine Mannschaft übernehmen, die den Aufstieg in die Landesliga schafft. Die Qualität des aktuellen Teams hebt er ausdrücklich hervor: „Für mich ist das die beste Bezirksliga-Mannschaft.“ Entsprechend formuliert er auch seine Hoffnung: „Ich hoffe, dass sie weiterhin genau so eine Rückserie spielen, würde mich natürlich über den Landesliga-Aufstieg freuen, und glaube auch daran.“

Auch Vereinsseite zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung. Michael Nietz kennt Soranno noch aus gemeinsamen Zeiten und betont: „Massimo ist ein junger, engagierter Trainer.“ Zudem bringe er einen Vorteil mit: „Er kennt einige Jungs von unserer Zweiten schon.“

Mit der frühzeitigen Entscheidung setzt der MTV Wolfenbüttel II ein klares Zeichen und verbindet sportlichen Erfolg mit langfristiger Planung.