Sophie Gronbach: "Es ist für mich eine große Ehre"

Der siebte Platz zur Winterpause wirkt unscheinbar. Doch wer genauer hinsieht, erkennt im Mittelfeld der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg eine Mannschaft im Übergang – und eine Kapitänin, die mit 23 Jahren bereits das Gesicht dieses Wandels ist. Sophie Gronbach steht für Kontinuität, Verantwortung und den leisen Ehrgeiz eines Vereins, der gelernt hat, mit begrenzten Mitteln große Schritte zu gehen.

„Unser Ziel zu Beginn der Saison war es durchaus, wieder in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen“, sagt Sophie Gronbach, Kapitänin, Mittelfeldspielerin und taktischer Fixpunkt der Mannschaft. Gleichzeitig folgt die Einordnung, die den Kern der Neuensteiner Realität trifft: „Angesichts unseres insgesamt sehr jungen und zudem dünn besetzten Kaders bin ich mit dem siebten Platz nach der Hinrunde jedoch einigermaßen zufrieden.“

Als die Frauen des TSV Neuenstein zur Winterpause der Oberliga Baden-Württemberg Bilanz ziehen, steht dort Rang sieben. Fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, ein ausgeglichenes Torverhältnis. Kein Glanz, keine Not. Und doch steckt in dieser Platzierung mehr, als es die nackten Zahlen vermuten lassen.

Der Saisonstart verlief unerquicklich. Punkte wurden liegen gelassen, Spiele kippten spät, die Sicherheit fehlte. Die Ursachen lagen tiefer als in einzelnen Ergebnissen. „Im Sommer mussten wir viele sehr junge Neuzugänge integrieren und gleichzeitig den Abgang einiger erfahrener Spielerinnen kompensieren“, erklärt Gronbach. „Gerade für die jungen Spielerinnen war der Schritt auf dieses Niveau eine große Umstellung.“ Verletzungen und zusätzliche Ausfälle verschärften die Situation und prägten den unglücklichen Saisonbeginn.

Zufriedenheit ist in Neuenstein kein Zeichen von Stillstand, sondern von Maßhalten. Der Blick auf die Tabelle erklärt, warum: Drei Absteiger, nur ein Aufsteiger, eine Liga im Umbruch. „Besonders wichtig ist, dass wir uns bereits ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen erarbeiten konnten“, betont Gronbach.

Doch mit jeder Woche wuchs die Stabilität. Abläufe griffen, Rollen klärten sich, das Selbstverständnis kehrte zurück. „Im Laufe der Hinrunde haben wir uns jedoch als Team immer besser gefunden, uns hineingebissen und uns zum Ende der Hinrunde mit verdienten Punkten belohnt.“ Die Ausbeute aus den letzten Spielen vor der Pause war Ausdruck dieser Entwicklung – und ein Signal an die Konkurrenz.

Verantwortung auf dem Platz

Dass dieser Prozess nicht zufällig verlief, hat auch mit der Rolle von Sophie Gronbach zu tun. Seit Jahren Stammspielerin, seit geraumer Zeit Kapitänin, führt sie ihre Mannschaft ohne große Gesten. „Es ist für mich eine große Ehre und macht mich sehr stolz, das Vertrauen des Teams zu genießen“, sagt sie.

Ihre Vorstellung von Führung ist klassisch und leistungsbezogen. „Meine Rolle sehe ich vor allem darin, auf dem Platz mit Leistung, Einsatz und der richtigen Einstellung voranzugehen.“ Dazu kommt das Gespür für Situationen, die im Spiel oft über Sieg oder Niederlage entscheiden. „Gleichzeitig versuche ich, meine Mitspielerinnen zu pushen, aber auch in schwierigen Phasen Ruhe in unser Spiel zu bringen.“ Mit 23 Jahren wirkt Gronbach dabei erstaunlich abgeklärt. Diese Reife ist Ergebnis einer Laufbahn, die früh auf hohem Niveau begann.

Früh geprägt, kontinuierlich gewachsen

Bereits in der Jugend spielte Sophie Gronbach beim TSV Crailsheim in der U17-Bundesliga. Drei Jahre in Folge gelang dort der Klassenerhalt – Erfahrungen, die bleiben. „Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Zeit in der U17-Bundesliga mit dem TSV Crailsheim“, sagt sie.

Es folgten Einsätze in der Frauen-Regionalliga Süd, ehe 2019 der Wechsel nach Neuenstein erfolgte. Ein Schritt, der sich als prägend erweisen sollte. Denn dort erlebte Gronbach Aufstiege, Rückschläge und Neubeginn zugleich. „Als größtes Highlight würde ich jedoch den Aufstieg mit dem TSV Neuenstein in die Regionalliga im Jahr 2023 bezeichnen“, sagt sie und verweist auf die besondere Dynamik dieser Zeit: „Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir nur eine Saison zuvor den Aufstieg von der Verbandsliga in die Oberliga geschafft hatten.“

Zwei Aufstiege in zwei Jahren – im Frauenfußball auf oberer Amateurebene ein außergewöhnlicher Erfolg. Für Gronbach sind es kollektive Erinnerungen. „Diese gemeinsamen Erfolge waren etwas ganz Besonderes und werden mir immer in Erinnerung bleiben.“

Neuenstein als Herzensverein

Seit 2020 trägt Sophie Gronbach das Trikot des TSV Neuenstein. Was als sportliche Station begann, wurde zur Bindung. „Der Verein ist mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen“, sagt sie. Die Entwicklung der Pink Ladies hat sie nicht nur begleitet, sondern mitgestaltet. „Ich wurde in Neuenstein von Beginn an herzlich aufgenommen und durfte die beeindruckende Entwicklung der Mannschaft aktiv miterleben.“

In einer Zeit, in der Wechsel oft zur Normalität gehören, steht Gronbach für Beständigkeit. Neuenstein ist für sie mehr als ein Verein – es ist ein Umfeld, in dem Verantwortung wachsen durfte.

Ziele mit Bodenhaftung

Der Blick nach vorne bleibt nüchtern. „Mein Ziel ist es, mich sportlich kontinuierlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, sagt Gronbach. Kurzfristig zählt vor allem eines: „Der Klassenerhalt steht ganz klar im Fokus.“ Darüber hinaus formuliert sie ihre Ambitionen ohne Pathos. „Langfristig möchte ich mein Potenzial bestmöglich ausschöpfen und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein.“

Abseits des Platzes lebt sie ein ebenso strukturiertes Leben. Zeit mit Familie und Freunden, dazu der Beruf: Nach einem dualen Studium arbeitet sie bei Panorama Catering im Vertrieb und im Personalbereich. Der TSV Neuenstein wird die Rückrunde nicht als Favorit bestreiten. Doch mit einer Kapitänin wie Sophie Gronbach, die Maß hält, ohne den Ehrgeiz zu verlieren, ist der siebte Platz zur Winterpause weniger eine Momentaufnahme als ein Fundament.