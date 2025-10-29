Sophie Becker: „Ich bin sehr stolz auf die Mädels“

Eine Überraschung mit großer Freude

Als Sophie Becker erfährt, dass sie zur FuPa-Spielerin der Woche gewählt wurde, reagiert sie überrascht – und sichtlich bewegt. „Vielen Dank! Nein, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet und war sehr überrascht“, sagt die Spielerin der SGM Aufhausen/Nellingen. Der 4:1-Heimsieg gegen die SGM Wendlingen-Ötlingen II war für sie und ihr Team ein besonderer Erfolg – vor allem, weil sie mit drei Toren entscheidend dazu beitrug.

Frühe Führung als Schlüssel zum Erfolg

Becker blickt auf das Spiel mit Stolz, aber auch mit analytischem Blick zurück. „Wir konnten früh das erste Tor machen, das gibt einer Mannschaft immer etwas Sicherheit“, erklärt sie. Ihr Team habe das Spiel „sehr gut von hinten aufgebaut“ und sich dadurch viele Chancen herausgespielt. „Leider konnten wir nicht alle Chancen nutzen“, ergänzt sie selbstkritisch. Doch die Effizienz, die sie selbst an den Tag legte, machte den Unterschied – und sicherte den Sieg.

Eiskalt im Eins-gegen-Eins

Wenn Sophie Becker Tore schießt, dann meist aus vollem Instinkt. „Am liebsten ein hoher Ball über die Abwehrkette und dann ein Eins gegen Eins mit dem Torwart“, sagt sie. Doch selbst das Erfolgsrezept birgt Tücken: „Das kann ziemlich schwierig sein, da man zu viel Zeit zum Überlegen hat – und dann manchmal die falsche Entscheidung trifft.“

Ihre Worte zeigen, dass Fußball für sie ein ständiger Lernprozess ist – ein Spiel, das Kopf, Herz und Erfahrung zugleich erfordert.

Eine Mannschaft wie eine Familie

Für Sophie Becker ist die SGM Aufhausen/Nellingen sehr viel. „Ich spiele seit meiner Kindheit für diesen Verein“, erzählt sie stolz. „Wir stehen alle sehr eng zueinander und sind füreinander da. Wir kennen uns eigentlich alle schon sehr lange und wissen, wie wir miteinander umgehen müssen.“

In ihren Worten schwingt Dankbarkeit mit – für ein Umfeld, in dem Vertrauen, Freundschaft und Zusammenhalt über allem stehen. „Die Mannschaft und der Verein sind einfach etwas ganz Besonderes“, sagt sie.

Stolz auf das Team – und ein kleiner Seitenblick auf Sané

Becker vermeidet es, einzelne Mitspielerinnen hervorzuheben. „Im Team habe ich natürlich mehrere Lieblingsspielerinnen, da jede aus der Mannschaft besondere Fähigkeiten hat“, erklärt sie. „Ich bin sehr stolz auf die Mädels.“ Bei den Profis hingegen hat sie einen klaren Favoriten – auch wenn der derzeit eine Durststrecke hat: „Im Profibereich ist es Leroy Sané, auch wenn er grad nicht so treffsicher ist.“

Zuhause im Sturm

„Definitiv im Sturm“, sagt sie ohne Zögern auf die Frage nach ihrer Lieblingsposition. „Ob allein oder zu zweit – Hauptsache vorne.“ Dort kann sie ihre Stärke ausspielen: den Zug zum Tor, das Gespür für den Raum und die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Ein Team, das noch mehr zeigen will

In der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, steht die SGM Aufhausen/Nellingen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Becker weiß, dass die Mannschaft mehr Potenzial hat. „Wir haben das Ziel, zu zeigen, was wir können – in uns steckt noch so viel mehr“, betont sie. „Leider können wir das manchmal nicht auf den Platz bringen. Wir sind aber mit allem zufrieden, solange wir gut spielen.“

Leistung und Leidenschaft gehen für sie Hand in Hand – Ergebnisse sind wichtig, aber das Gefühl, als Team alles gegeben zu haben, zählt mehr.

Ziele mit Herz und Bodenhaftung

Ihre sportlichen Ambitionen beschreibt Becker bescheiden, aber mit klarer Motivation: „Mit der Mannschaft weiterhin Spiele zu gewinnen und so viele Tore wie möglich zu schießen, um ihnen dabei zu helfen.“ Für sie ist der Fußball immer ein Gemeinschaftsprojekt – sie denkt zuerst an die Mannschaft, dann an sich.

Fußball als Mittelpunkt

Neben dem Fußball bleibt wenig Raum für anderes – und das ist für Becker völlig in Ordnung. „Da ich sowieso nur jede zweite Woche zum Training kann, da ich im Schichtdienst arbeite, reicht mir Fußball als Hobby aus“, sagt sie pragmatisch. Der Sport ist für sie Ausgleich, Leidenschaft und Lebensfreude zugleich.

Beruflich mit Verantwortung und Präzision

Abseits des Rasens arbeitet sie als Qualitätsprüferin in einer Gießerei – ein Beruf, der Genauigkeit, Aufmerksamkeit und Ausdauer verlangt. Eigenschaften, die auch auf dem Spielfeld erkennbar sind.

Leidenschaft, Disziplin und Zusammenhalt

Sophie Becker steht für all das, was den Amateurfußball besonders macht: Bodenständigkeit, Teamgeist und Hingabe. Ihre drei Tore beim 4:1-Sieg waren Ausdruck dieser Leidenschaft – und ein Symbol für das, was sie antreibt.

„Wir stehen füreinander ein, wir kennen uns seit Jahren“, sagt sie. Dieser Satz beschreibt nicht nur ihre Mannschaft, sondern auch sie selbst – eine Spielerin, die bei der SGM Aufhausen/Nellingen verwurzelt ist, für die der Fußball nicht nur ein Spiel, sondern ein Teil ihres Lebens ist.