Soonwald zurück in der Spur, Waldböckelheim ärgert nächstes Top-Team

Auch in Abwesenheit ihres Keepers Patrick Brömser-Nies konnte Tabellenführer SG Soonwald die Null halten und die maximale Punktausbeute feiern. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Am 25. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach spielte nur eine Mannschaft „zu Null": Primus SG Soonwald setzte sich mit 2:0 bei der SG Hüffelsheim II durch, und das sogar ohne nominellen Torwart.

Mitaufstiegsanwärter SG Meisenheim II kam in Waldböckelheim nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, traf immerhin in der Nachspielzeit zum Punktgewinn. Die SG Gräfenbachtal gewann parallel mit 3:1 gegen Karadeniz Bad Kreuznach und heimste wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib ein.

Außerdem trennten sich der TuS Hackenheim II und der SV Medard mit 3:3. Die SG Nordpfalz gewann auswärts beim FC Bavaria Ebernburg mit 4:1. Und der TSV Hargesheim siegte mit 5:1 bei der SG Alsenztal, konnte also an die vergangenen erfolgreichen Wochen anknüpfen.

Die Partie zwischen dem VfL Simmertal und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II wird indes für den VfL gewertet, nachdem die Hausherren erst einer Verlegung von Samstag auf Sonntag zustimmten und dann am Samstagabend erfuhren, dass der Gegner auch für diesen Tag keine Mannschaft stellen kann.