Soonwald zurück in der Spur, Waldböckelheim ärgert nächstes Top-Team

Bad Kreuznach. Am 25. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach spielte nur eine Mannschaft „zu Null": Primus SG Soonwald setzte sich mit 2:0 bei der SG Hüffelsheim II durch, und das sogar ohne nominellen Torwart.
Mitaufstiegsanwärter SG Meisenheim II kam in Waldböckelheim nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, traf immerhin in der Nachspielzeit zum Punktgewinn. Die SG Gräfenbachtal gewann parallel mit 3:1 gegen Karadeniz Bad Kreuznach und heimste wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib ein.
Außerdem trennten sich der TuS Hackenheim II und der SV Medard mit 3:3. Die SG Nordpfalz gewann auswärts beim FC Bavaria Ebernburg mit 4:1. Und der TSV Hargesheim siegte mit 5:1 bei der SG Alsenztal, konnte also an die vergangenen erfolgreichen Wochen anknüpfen.
Die Partie zwischen dem VfL Simmertal und dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II wird indes für den VfL gewertet, nachdem die Hausherren erst einer Verlegung von Samstag auf Sonntag zustimmten und dann am Samstagabend erfuhren, dass der Gegner auch für diesen Tag keine Mannschaft stellen kann.
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Kurzfristig wurde die Partie auf dem Kunstrasen ausgetragen, was den Gästen jedoch wenig Probleme bereitete. In der Anfangsphase überließ Soonwald dem Gegner den Ball in der ungefährlichen Zone, sodass sich eine ausgeglichene erste Hälfte entwickelte.
Dennoch ging die SG Soonwald in Führung: Nach einem Eckball drückte Lukas Schmidt den Ball zum 0:1 über die Linie (21.). Nach der Pause übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle, hatten viel Ballbesitz und erspielten sich mehrere Chancen, ließen diese jedoch reihenweise ungenutzt.
Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Robin Griesang verwertete einen Abpraller zum 0:2 (89.). „Aufgrund der zweiten Halbzeit war das ein absolut verdienter Sieg“, war sich Soonwalds Spielertrainer Lars Flommersfeld sicher. Besonders hob er Co-Trainer Sven Scholl hervor, der kurzfristig für den erkrankten Stammkeeper Patrick Brömser-Nies zwischen die Pfosten rückte und mit einer starken Leistung die Null festhielt.
„Das war insgesamt eine gute Mannschaftsleistung von uns und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, vor allem nach dem Dämpfer in der Vorwoche. So können wir mit breiter Brust in die nächsten Aufgaben gehen“, erklärte Flommersfeld abschließend.
Der Spielfilm: 0:1 Schmidt (21.), 0:2 Griesang (89.)
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und waren in der Anfangsphase tonangebend. Nach rund 15 Minuten fanden jedoch auch die Hausherren besser ins Spiel. Die große Chance zur TuS-Führung vergab Elias Kron in der 32. Minute, als er nach einem schnell ausgeführten indirekten Freistoß aus kurzer Distanz das halbleere Tor verfehlte.
Nach torloser erster Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Moritz Wurdel brachte Meisenheim mit einem abgefälschten Schuss in Führung (58.), doch Waldböckelheim hatte die direkte Antwort parat: Marcel Gattung verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1 (60.).
In der Folge erspielten sich die Waldböckelheimer ein Chancenplus und drehten die Partie: Kieran Gätcke traf mit einer abgefälschten Bogenlampe zum 2:1 (75.). „Danach war deutlich mehr drin, wir müssen das Spiel mit dem 3:1 entscheiden“, meinte TuS-Spielertrainer Schmidt.
In der Schlussphase kam Meisenheim jedoch noch einmal zurück. Marcel Lörsch nutzte in der Nachspielzeit einen Steckpass über außen zum 2:2-Endstand (90.+1). „Das war sehr bitter, dass wir dann noch den späten Ausgleich kassieren“, sagte Schmidt nach der Partie. Trotz des späten Gegentreffers bleibt Waldböckelheim seit nunmehr zehn Ligaspielen ungeschlagen.
Der Spielfilm: 0:1 Wurdel (58.), 1:1 Gattung (60.), 2:1 Gätcke (75.), 2:2 Lörsch (90.+1)
„Wir wollten die 1:12-Schmach aus dem Hinspiel wiedergutmachen – das ist uns gelungen“, erklärte SG-Trainer Heiko Meisenheimer. Der Start verlief allerdings alles andere als optimal: Bereits in der 3. Minute brachte Torjäger Benhur Bayir die Gäste früh in Führung.
In der Folge übernahmen jedoch die Hausherren zunehmend die Kontrolle und setzten ihren Matchplan konsequent um. Der Ausgleich fiel in der 29. Minute, als Benjamin Lötzbeyer nach Vorarbeit von Tim Steinbach über die Außenbahn einschob. Kurz vor der Pause drehte die SG die Partie komplett: Felix Zimmermann verwertete einen Steckpass aus halblinker Position direkt ins lange Eck zum 2:1. „Für unseren Newcomer Felix freut mich der Treffer besonders“, sagte Meisenheimer.
Nach dem Seitenwechsel drängte Karadeniz auf den Ausgleich, doch die Gastgeber verteidigten stabil und setzten auf Konter. Einer davon führte zur Entscheidung: Philipp Zimmermann traf in der 70. Minute nach einem Solo alleine auf das gegnerische Gehäuse zum 3:1.
In der Schlussphase sah Finn Zimmermann nach Reklamieren noch eine gelbe Karte samt Zeitstrafe (82.), dennoch brannte nichts mehr an. „Auch der Gegner hat uns gesagt, dass wir verdient gewonnen haben“, offenbarte Meisenheimer. Mit Blick auf die kommenden Wochen stehen noch mehrere direkte Duelle im Tabellenkeller für Gräfenbachtal an, wobei sich die SG mit diesem Sieg ein aussichtsreiches Polster auf Rang 14 verschafft hat.
Der Spielfilm: 0:1 Bayir (3.), 1:1 Lötzbeyer (29.), 2:1 Zimmermann (43.), 3:1 Zimmermann (70.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Ristow (18.), 2:0 Ristow (28.), 2:1 Raab (45.+1), 3:1 Ristow (46.), 3:2 Bräunling (63.), 3:3 Bräunling (90.)
Tore: 0:1 Luy (3.), 1:1 Sobay (30.), 1:2 Grünewald (51.), 1:3 Filippov (54. Handelfmeter), 1:4 Hahn (76.)
Tore: 1:0 Yildiz (25.), 1:1 Kihm (45. Foulelfmeter), 1:2 Edinger (48.), 1:3 Edinger (77.), 1:4 Kaul (83.), 1:5 Edinger (90.)