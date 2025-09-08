Soonwald thront nach Topspiel mit weißer Weste, Medard überrascht

Bad Kreuznach. In der A-Klasse Bad Kreuznach fielen am Wochenende erneut zahlreiche Tore. Bereits am Freitag setzte sich der VfL Simmertal eindrucksvoll mit 5:1 gegen den FC Bad Sobernheim durch. Einen klaren Heimerfolg feierte tags darauf auch der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, der den FC Bavaria Ebernburg ebenfalls mit 5:1 bezwang.
Am Sonntag sorgte der TuS Waldböckelheim für ein Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II. In einer torreichen Begegnung setzte sich der TuS Hackenheim II knapp mit 5:4 bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen durch. Der TSV Hargesheim und die SG Nordpfalz trennten sich derweil mit 2:2.
Spannend war es auch in Lauschied, wo die SG Soonwald mit 2:1 bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II die Oberhand im Topspiel behielt. Ein wildes Spiel lieferte der SV Medard, der sich in einer packenden Begegnung mit 4:3 gegen die SG Hüffelsheim II durchsetzte. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Karadeniz Bad Kreuznach und der SG Alsenztal, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim 5:4-Auswärtssieg des TuS Hackenheim II bei der SG Gräfenbachtal. „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet, haben uns dann aber berappelt und vor der Pause gleich dreimal zugeschlagen“, erklärte TuS-Trainer Christoph Wilhelm. Zwei Treffer resultierten dabei aus Eckbällen, das zwischenzeitliche 0:2 war schön herausgespielt – zur Halbzeit stand ein leistungsgerechtes 0:3.
Doch nach dem Seitenwechsel verlor Hackenheim komplett den Faden: Innerhalb von zwölf Minuten glich die SG auf 3:3 aus (57.). „Genau vor dieser Phase hatte ich gewarnt“, sagte Wilhelm. Die Antwort folgte prompt: Niko Gabelmann führte einen Freistoß schnell aus und setzte Jasper Schulz in Szene, der zur erneuten Führung traf (59.). Später erhöhte David Schmeiler per Konter auf 3:5 (83.), ehe Lukas Ender mit seinem dritten Tor die Gastgeber noch einmal hoffen ließ – doch direkt danach war Schluss (90.+8).
„Wir müssen verstehen, dass wir in jeder Phase des Spiels arbeiten müssen. Mit ein paar Prozent weniger wird es schwer Spiele für uns zu entscheiden. Aber ich bin stolz, dass wir nach diesem Verlauf noch einmal aufgestanden sind und die drei Punkte geholt haben“, bilanzierte Wilhelm.
Der Spielfilm: 0:1 Schulz (14.), 0:2 Gabelmann (25.), 0:3 Kappel (33.), 1:3 Ender (48.), 2:3 Lantau (53.), 3:3 Ender (57.), 3:4 Schulz (59.), 3:5 Schmeiler (83.), 4:5 Ender (90.+8)
Im Topspiel zwischen dem Dritten und dem Ersten behielt die SG Soonwald knapp mit 2:1 bei der SG Meisenheim II die Oberhand und bleibt damit mit der optimalen Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen Tabellenführer. „Es war ein chancenarmes Spiel, in dem die Gastgeber viel mit langen Bällen agiert haben“, berichtete SG-Trainer Lars Flommersfeld.
Lukas Gohres brachte die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung (20.), ehe Leon Kellerer nach einer Balleroberung einen Umschaltmoment zum 0:2 vollendete (50.). Die Meisenheimer kamen jedoch zurück: Nach einem Standard verkürzte die Heimelf per Kopfball durch Justus Poli (83.). In der Schlussphase war die SG Meisenheim II das spielbestimmende Team und drängte auf den Ausgleich, während die Kräfte der Gäste (Soonwald hatte zehn Ausfälle zu beklagen) spürbar nachließen.
„Eigentlich hätte Meisenheim II einen Punkt verdient gehabt. Aber wir haben es geschafft, auch nach einem Gegentor stabil zu bleiben und alles wegzuverteidigen. Darauf bin ich stolz. Heute zählt vor allem, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte Flommersfeld.
Der Spielfilm: 0:1 Gohres (20. Foulelfmeter), 0:2 Kellerer (50.), 1:2 Poli (83.)
Der SV Medard feierte einen überraschenden, aber nicht unverdienten 4:3-Heimsieg gegen die SG Hüffelsheim II. „Das war ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Chancenplus für uns“, erklärte Medards Sportlicher Leiter Thomas Müller. Kurz vor der Pause verwandelte Tarek Ouertatani einen Strafstoß zum 1:0 (40.), ehe Nikolai Staub ebenfalls vom Punkt ausglich (51.).
Marlon Hiebel stellte die Führung für Medard wieder her (63.), doch Hüffelsheim antwortete durch ein Kopfballtor von Philip Klein (82.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf erneut Ouertatani per Elfmeter zum 3:2 (89.), dann hämmerte Steven Zeiss einen Freistoß sehenswert in den Winkel (90.+1). Zwar verkürzte Alexander Roth in der Nachspielzeit noch auf 4:3 (90.+5), doch am Ende blieb es beim Heimsieg.
„Mit unserer jungen Mannschaft hatten wir den Dreier nicht unbedingt eingeplant. Umso größer ist die Freude über diesen Erfolg“, meinte Müller.
Der Spielfilm: 1:0 Ouertatani (44. Foulelfmeter), 1:1 Staub (51. Foulelfmeter), 2:1 Hiebel (64.), 2:2 Klein (82.), 3:2 Ouertatani (89. Handelfmeter), 4:2 Zeiss (90.+1), 4:3 Röth (90.+6)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Bilandzija (45.), 2:0 Alt (52.), 3:0 Alt (71.), 3:1 Kranz (77.), 4:1 Alt (86. Foulelfmeter), 5:1 Dag (90.)
Tore: 1:0 Hass (45.), 2:0 Schier (58.), 3:0 Hass (64.), 3:1 Ackermann (75. Foulelfmeter), 4:1 Tächl (86.), 5:1 Kural (89.)
Tore: 0:1 Weber (11.), 0:2 Gattung (13.), 0:3 Weber (24.), 0:4 Weber (30.), 0:5 Schneider (33.), 1:5 Frackowiak (38.), 1:6 Gattung (84.)
Tore: 1:0 Romanchenko (25.), 1:1 Braden (56.), 1:2 Barie (61.), 2:2 Paulus (83.)
Tore: 0:1 Weber (40.), 0:2 Geyer (48.), 1:2 Bayir (57. Foulelfmeter), 2:2 Bayir (75.)