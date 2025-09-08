 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Ricardo Ridder (in schwarz, hier im Duell mit Lorenz Groh) springt nach dem 5:1-Heimsieg mit seinem VfL Simmertal gegen den FC Bad Sobernheim auf den zweiten Tabellenplatz
Ricardo Ridder (in schwarz, hier im Duell mit Lorenz Groh) springt nach dem 5:1-Heimsieg mit seinem VfL Simmertal gegen den FC Bad Sobernheim auf den zweiten Tabellenplatz – Foto: Gregor Wurdel

Soonwald thront nach Topspiel mit weißer Weste, Medard überrascht

Rückblick auf den sechsten Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach: SG hat nach sechs Partien 18 Punkte bei 26:4 Toren +++ Simmertal klettert nach klarem Sieg +++ Deutliche Erfolge auch für Pfaffen Schwabenheim II und Waldböckelheim

Verlinkte Inhalte

A-Klasse Kreuznach
TuS Hackenheim II
SG Meisenh. II
TSV Hargesheim
Pfaffen Sch. II

Bad Kreuznach. In der A-Klasse Bad Kreuznach fielen am Wochenende erneut zahlreiche Tore. Bereits am Freitag setzte sich der VfL Simmertal eindrucksvoll mit 5:1 gegen den FC Bad Sobernheim durch. Einen klaren Heimerfolg feierte tags darauf auch der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, der den FC Bavaria Ebernburg ebenfalls mit 5:1 bezwang.

Am Sonntag sorgte der TuS Waldböckelheim für ein Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II. In einer torreichen Begegnung setzte sich der TuS Hackenheim II knapp mit 5:4 bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen durch. Der TSV Hargesheim und die SG Nordpfalz trennten sich derweil mit 2:2.

Spannend war es auch in Lauschied, wo die SG Soonwald mit 2:1 bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II die Oberhand im Topspiel behielt. Ein wildes Spiel lieferte der SV Medard, der sich in einer packenden Begegnung mit 4:3 gegen die SG Hüffelsheim II durchsetzte. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Karadeniz Bad Kreuznach und der SG Alsenztal, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Gräfenbacht. / Wallhausen
SG Gräfenbacht. / WallhausenSG Gräfenbacht.
TuS Hackenheim
TuS Hackenheim TuS Hackenheim  II
4
5
Abpfiff

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer beim 5:4-Auswärtssieg des TuS Hackenheim II bei der SG Gräfenbachtal. „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet, haben uns dann aber berappelt und vor der Pause gleich dreimal zugeschlagen“, erklärte TuS-Trainer Christoph Wilhelm. Zwei Treffer resultierten dabei aus Eckbällen, das zwischenzeitliche 0:2 war schön herausgespielt – zur Halbzeit stand ein leistungsgerechtes 0:3.

Doch nach dem Seitenwechsel verlor Hackenheim komplett den Faden: Innerhalb von zwölf Minuten glich die SG auf 3:3 aus (57.). „Genau vor dieser Phase hatte ich gewarnt“, sagte Wilhelm. Die Antwort folgte prompt: Niko Gabelmann führte einen Freistoß schnell aus und setzte Jasper Schulz in Szene, der zur erneuten Führung traf (59.). Später erhöhte David Schmeiler per Konter auf 3:5 (83.), ehe Lukas Ender mit seinem dritten Tor die Gastgeber noch einmal hoffen ließ – doch direkt danach war Schluss (90.+8).

„Wir müssen verstehen, dass wir in jeder Phase des Spiels arbeiten müssen. Mit ein paar Prozent weniger wird es schwer Spiele für uns zu entscheiden. Aber ich bin stolz, dass wir nach diesem Verlauf noch einmal aufgestanden sind und die drei Punkte geholt haben“, bilanzierte Wilhelm.

Der Spielfilm: 0:1 Schulz (14.), 0:2 Gabelmann (25.), 0:3 Kappel (33.), 1:3 Ender (48.), 2:3 Lantau (53.), 3:3 Ender (57.), 3:4 Schulz (59.), 3:5 Schmeiler (83.), 4:5 Ender (90.+8)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Meisenheim-Desloch-Lauschied
SG Meisenheim-Desloch-LauschiedSG Meisenh. II
SG Soonwald
SG SoonwaldSG Soonwald
1
2
Abpfiff

Im Topspiel zwischen dem Dritten und dem Ersten behielt die SG Soonwald knapp mit 2:1 bei der SG Meisenheim II die Oberhand und bleibt damit mit der optimalen Ausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen Tabellenführer. „Es war ein chancenarmes Spiel, in dem die Gastgeber viel mit langen Bällen agiert haben“, berichtete SG-Trainer Lars Flommersfeld.

Lukas Gohres brachte die Gäste per Foulelfmeter früh in Führung (20.), ehe Leon Kellerer nach einer Balleroberung einen Umschaltmoment zum 0:2 vollendete (50.). Die Meisenheimer kamen jedoch zurück: Nach einem Standard verkürzte die Heimelf per Kopfball durch Justus Poli (83.). In der Schlussphase war die SG Meisenheim II das spielbestimmende Team und drängte auf den Ausgleich, während die Kräfte der Gäste (Soonwald hatte zehn Ausfälle zu beklagen) spürbar nachließen.

„Eigentlich hätte Meisenheim II einen Punkt verdient gehabt. Aber wir haben es geschafft, auch nach einem Gegentor stabil zu bleiben und alles wegzuverteidigen. Darauf bin ich stolz. Heute zählt vor allem, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte Flommersfeld.

Der Spielfilm: 0:1 Gohres (20. Foulelfmeter), 0:2 Kellerer (50.), 1:2 Poli (83.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Medard
SV MedardSV Medard
SG 1946 Hüffelsheim
SG 1946 HüffelsheimHüffelsheim II
4
3
Abpfiff

Der SV Medard feierte einen überraschenden, aber nicht unverdienten 4:3-Heimsieg gegen die SG Hüffelsheim II. „Das war ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Chancenplus für uns“, erklärte Medards Sportlicher Leiter Thomas Müller. Kurz vor der Pause verwandelte Tarek Ouertatani einen Strafstoß zum 1:0 (40.), ehe Nikolai Staub ebenfalls vom Punkt ausglich (51.).

Marlon Hiebel stellte die Führung für Medard wieder her (63.), doch Hüffelsheim antwortete durch ein Kopfballtor von Philip Klein (82.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf erneut Ouertatani per Elfmeter zum 3:2 (89.), dann hämmerte Steven Zeiss einen Freistoß sehenswert in den Winkel (90.+1). Zwar verkürzte Alexander Roth in der Nachspielzeit noch auf 4:3 (90.+5), doch am Ende blieb es beim Heimsieg.

„Mit unserer jungen Mannschaft hatten wir den Dreier nicht unbedingt eingeplant. Umso größer ist die Freude über diesen Erfolg“, meinte Müller.

Der Spielfilm: 1:0 Ouertatani (44. Foulelfmeter), 1:1 Staub (51. Foulelfmeter), 2:1 Hiebel (64.), 2:2 Klein (82.), 3:2 Ouertatani (89. Handelfmeter), 4:2 Zeiss (90.+1), 4:3 Röth (90.+6)

Die weiteren Partien im Steno:

Fr., 05.09.2025, 19:00 Uhr
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
FC Bad Sobernheim
FC Bad SobernheimFC Bad Sobernheim
5
1

Tore: 1:0 Bilandzija (45.), 2:0 Alt (52.), 3:0 Alt (71.), 3:1 Kranz (77.), 4:1 Alt (86. Foulelfmeter), 5:1 Dag (90.)

Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch. II
FC Bavaria Ebernburg
FC Bavaria Ebernburg FC Bavaria Ebernburg
5
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Hass (45.), 2:0 Schier (58.), 3:0 Hass (64.), 3:1 Ackermann (75. Foulelfmeter), 4:1 Tächl (86.), 5:1 Kural (89.)

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach
SG Eintracht 02 Bad KreuznachSG Eintracht II
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböckelheim
1
6
Abpfiff

Tore: 0:1 Weber (11.), 0:2 Gattung (13.), 0:3 Weber (24.), 0:4 Weber (30.), 0:5 Schneider (33.), 1:5 Frackowiak (38.), 1:6 Gattung (84.)

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hargesheim
TSV HargesheimTSV Hargesheim
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz
2
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Romanchenko (25.), 1:1 Braden (56.), 1:2 Barie (61.), 2:2 Paulus (83.)

Gestern, 15:30 Uhr
Karadeniz Bad Kreuznach
Karadeniz Bad KreuznachKaradeniz Bad Kreuznach
SG Alsenztal
SG AlsenztalSG Alsenztal
2
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Weber (40.), 0:2 Geyer (48.), 1:2 Bayir (57. Foulelfmeter), 2:2 Bayir (75.)

Aufrufe: 08.9.2025, 14:00 Uhr
Max SchäferAutor