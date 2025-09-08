Soonwald thront nach Topspiel mit weißer Weste, Medard überrascht

Bad Kreuznach. In der A-Klasse Bad Kreuznach fielen am Wochenende erneut zahlreiche Tore. Bereits am Freitag setzte sich der VfL Simmertal eindrucksvoll mit 5:1 gegen den FC Bad Sobernheim durch. Einen klaren Heimerfolg feierte tags darauf auch der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, der den FC Bavaria Ebernburg ebenfalls mit 5:1 bezwang.

Am Sonntag sorgte der TuS Waldböckelheim für ein Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 6:1 bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II. In einer torreichen Begegnung setzte sich der TuS Hackenheim II knapp mit 5:4 bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen durch. Der TSV Hargesheim und die SG Nordpfalz trennten sich derweil mit 2:2.

Spannend war es auch in Lauschied, wo die SG Soonwald mit 2:1 bei der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II die Oberhand im Topspiel behielt. Ein wildes Spiel lieferte der SV Medard, der sich in einer packenden Begegnung mit 4:3 gegen die SG Hüffelsheim II durchsetzte. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Karadeniz Bad Kreuznach und der SG Alsenztal, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.