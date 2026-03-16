Soonwald gewinnt im Spitzenspiel, Pfaffen-Schwabenheim II im Keller

Eine Partie auf Augenhöhe war das nicht zwischen dem FC Bad Sobernheim (hier: Simon Roevenich im grünen Ausweichtrikot) und dem VfL Simmertal (links, in rot: Daniel Ingenhaag). Mit 6:1 triumphierte der Bezirksliga-Absteiger. – Foto: Gregor Wurdel

Zwischen der SG Alsenztal und Karadeniz Bad Kreuznach fiel beim 0:0 kein Treffer, dafür gab es drei Platzverweise. Die SG Nordpfalz setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Hargesheim durch. Einen deutlichen Auswärtserfolg feierte der VfL Simmertal, der beim FC Bad Sobernheim mit 6:1 gewann.

Im gut besuchten Spitzenspiel gewann die SG Soonwald zu Hause mit 4:3 gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II. Indes trennten sich die SG 1946 Hüffelsheim II und der SV Medard 1:1 und der TuS Pfaffen-Schwabenheim II gewann auswärts im Kellerduell beim FC Bavaria Ebernburg mit 3:1.

Bad Kreuznach. Am 21. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach setzte sich der TuS Hackenheim II mit 7:1 gegen die SG Gräfenbachtal durch. Die Begegnung wurde von einer schweren Verletzung des Gräfenbachtalers Niclas Buech überschattet, was zu einer längeren Spielunterbrechung führte.

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Heimtrainer Christoph Wilhelm sprach nach der Partie von einem Spiel mit „Höhen und Tiefen“ für sein Team. Die Gastgeber erwischten einen Top-Start: Edison Zekaj traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. Kurz danach parierte TuS-Torhüter Marc Reekers beim Stand von einen berechtigten Foulelfmeter (11.). Die Begegnung wurde anschließend von einer schweren Verletzung überschattet. Nach rund einer Viertelstunde verletzte sich SG-Spieler Niklas Buech offenbar schwer am Knie. Ein Krankenwagen musste anrücken, die Partie wurde für rund 35 Minuten unterbrochen. Wilhelm: „Wir senden allerbeste Genesungswünsche an den Gästespieler und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen kann.“ Sein Gegenüber Heiko Meisenheimer (Trainer der SG Gräfenbachtal) geht indes davon aus, dass „sowohl das Kreuzband als auch der Meniskus dahin sind.“ Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch wird finalen Aufschluss geben.

Als wieder Fußball gespielt wurde, nahm die Partie dann deutlich an Fahrt auf. Zekaj erhöhte auf 2:0 (45.+8), ehe Timo Jäckel für die Gäste auf 2:1 verkürzte (45.+20). Noch vor dem Pausentee stellte Dustin Alsleben den alten Abstand wieder her (45.+30). Nach dem Seitenwechsel baute der TuS Hackenheim II seine Führung weiter aus. Marian Ristow traf zum 4:1 (47.), Nico Schmidt erhöhte mit einem direkten Freistoß auf 5:1 (64.). In der 70. Minute parierte Keeper Reekers zudem einen weiteren Elfmeter der Gäste. Noah Kossmann (74.) und Noah Prina (76.) sorgten schließlich für den 7:1-Endstand. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, zudem auch gut gegen den Ball gearbeitet und unsere Tore schön herausgespielt“, lobte Wilhelm seine Elf. Gleichzeitig räumte er ein, dass seine Mannschaft phasenweise zu viele Räume angeboten habe. „Wir waren teilweise fehleranfällig, da hatten wir Glück, dass der Gegner das nicht besser ausgenutzt hat.“ Besonders hob der Trainer die Leistung von Torhüter Reekers hervor, der neben seinem Aufbauspiel auch mehrere starke Paraden zeigte und zwei Strafstöße hielt. Marian Ristow steuerte neben seinem Treffer zudem drei Vorlagen bei. „Wir haben einen verdienten Sieg geholt, das Ergebnis ist allerdings etwas zu hoch ausgefallen“, bilanzierte Wilhelm abschließend.

Der Spielfilm: 1:0 Zekaj (2.), 2:0 Zekaj (45.+8), 2:1 Jäckel (45.+20), 3:1 Alsleben (45.+30), 4:1 Ristow (47.), 5:1 Schmidt (64.), 6:1 Kossmann (74.), 7:1 Prina (76.) Besondere Vorkommnisse: TuS-Torwart Reekers pariert einen Elfmeter von Lehnert (11.). / TuS-Torwart Reekers pariert einen Elfmeter von Lantau (70.).

Die Hausherren starteten im Spitzenspiel vor knapp 300 Zuschauern energisch in die Partie und gingen früh in Führung. Leon Kellerer traf in der 5. Minute mit einem Volley aus der Drehung aus rund zehn Metern zum 1:0. Meisenheim antwortete jedoch nach einer Viertelstunde: Nach einem Steckpass von Hannes König traf Marcel Lörsch aus abseitsverdächtiger Position zum 1:1 (15.). Kurz vor der Pause drehten die Gäste das Spiel. Nach einem Eckball landete der Ball im Gewühl bei Yannik Mohr, der ihn unter die Latte zum 1:2 setzte (39.). Bis zum Halbzeitpfiff neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Direkt nach Wiederbeginn kam Soonwald erneut druckvoll aus der Kabine. Kellerer verwandelte in der 48. Minute einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. Doch die SG Meisenheim II hatte sofort die passende Antwort: Nico Prass zirkelte nur eine Minute später einen Schuss aus 20 Metern sehenswert ins lange Eck zum 2:3 (49.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel, das überwiegend in Richtung des Meisenheimer Tores lief. Während bei den Gästen zunehmend die Kräfte nachließen, erhöhte die SG Soonwald den Druck. Der Ausgleich fiel in der 74. Minute, als Tom Crass nach einem Eckball per Kopf zum 3:3 traf. Den Siegtreffer erzielte schließlich Luca Deckert, der nach einem Schnittstellenpass von Kellerer zum 4:3 vollendete (84.). „Für die Zuschauer war es mit Sicherheit ein tolles und spannendes Spiel zwischen dem Ersten und dem Dritten, für uns Trainer war es eher zum Haare raufen – mit dem guten Ende für uns“, sagte Flommersfeld. Flommersfeld hob vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach den Rückschlägen hervor. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie sie mit dem schnellen 2:3 umgegangen sind und die taktischen Vorgaben umgesetzt haben.“ Während der ersten Halbzeit kam es zudem zu einem unglücklichen Zwischenfall auf den Zuschauerrängen, bei dem sich ein Zuseher verletzte. „Wir hoffen, dass es da Entwarnung gibt und wünschen demjenigen nur das Beste“, kommentierte Flommersfeld. Der Spielfilm: 1:0 Kellerer (5.), 1:1 Lörsch (15.), 1:2 Mohr (39.), 2:2 Kellerer (48. Handelfmeter), 2:3 Prass (49.), 3:3 Crass (74.), 4:3 Reckert (84.)