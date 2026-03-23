Soonwald dreht Partie in Überzahl, Aufwärtstrend der SG Nordpfalz Der Rückblick auf die A-Klasse Bad Kreuznach: TSV Hargesheim hat den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage +++ Auch VfL Simmertal, SG Meisenheim II und SG Alsenztal machen ihre Hausaufgaben von Max Schäfer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Karadeniz- Spielertrainer Bahri Bayir (links) verlor mit seiner Mannschaft erstmals in dieser Saison zu Hause. Gegen den TuS Waldböckelheim und seinen Torschützen Ahmed Adam Faarah (schwarzes Trikot). – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Der 22. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach ist abgeschlossen und die Top-Vier hielt sich schadlos. Die SG Alsenztal setzte sich auswärts mit 1:0 in einem ganz zähen Spiel beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch. Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II behielt mit 2:1 gegen die SG 1946 Hüffelsheim II die Oberhand. Der VfL Simmertal gewann unterdessen mit 2:0 bei der SG Gräfenbachtal. Bei der SGG steht die Diagnose nach der Verletzung in der Vorwoche von Niclas Buech fest: Der 23-Jährige hat sich das vorderne Kreuzband gerissen und weitere Teilverletzungen im Knie erlitten. Im Duell zwischen dem TSV Hargesheim und der SG Soonwald fielen insgesamt sechs Treffer, wobei sich die Gäste nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerten und in Überzahl die Begegnung in einen 4:2-Erfolg ummünzten. Außerdem gelangen in den drei übrigen Partien drei Teams ein zu-Null-Dreier: Der SV Medard feierte einen 4:0-Auswärtssieg beim FC Bavaria Ebernburg, die SG Nordpfalz gewann ihr Heimspiel gegen den FC Bad Sobernheim mit 3:0 und mit 2:0 gewann der TuS Waldböckelheim das direkte Duell im vorderen Mittelfeld bei Karadeniz Bad Kreuznach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 13:00 Uhr TuS Pfaffen-Schwabenheim Pfaffen Sch. II SG Alsenztal SG Alsenztal 0 1 Abpfiff „Ich bin völlig baff. So ein Spiel habe ich wirklich noch nie erlebt“, erklärte SG-Spielertrainer Lars Weingärtner nach Abpfiff. Der Gegner habe über nahezu die gesamte Spielzeit mit allen Feldspielern tief vor dem eigenen Tor verteidigt. „Unser Torwart hatte zwei Ballkontakte in den 90 Minuten und das Spiel hat sich dauerhaft mit 21 Akteuren in der gegnerischen Hälfte abgespielt.“ Die SG Alsenztal kam auf rund 95 Prozent Ballbesitz, tat sich jedoch schwer, die kompakte Defensive zu durchbrechen. „Wir sind immer wieder gut über außen durchgekommen, hatten dann aber in der Box zu wenig Präsenz“, sagte Weingärtner. Der spielentscheidende Moment ereignete sich bereits in der 16. Minute: Nach einem Ballgewinn rund 20 Meter vor dem Tor spielte Weingärtner einen Doppelpass und schloss selbst aus etwa elf Metern flach zum 1:0 ab. Trotz weiterer guter Möglichkeiten – darunter ein Lattentreffer und ein Pfostenschuss – blieb es beim knappen Vorsprung, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr stand. Mit zunehmender Spielzeit machte sich auch Frust breit, da die Partie kaum Spielfluss entwickelte. „Das war einfach kein Fußballspiel, das hat nicht mal uns Spaß gemacht“, offenbarte Weingärtner. Mit Blick auf die weitere Saison kommentierte der Spielertrainer: „Wir möchten so lange wie möglich oben dranbleiben, haben aber aktuell leider sehr viel Verletzungspech und in der kommenden Zeit auch ein paar Urlauber. Also bleibt es abzuwarten, wohin unsere Reise führt, aber natürlich wollen wir uns bestmöglich platzieren und unsere Hausaufgaben machen.“ Der Spielfilm: 0:1 Weingärtner (16.)