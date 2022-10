Sonthofens Reserve bringt Spitzenreiter erste Niederlage bei 1.FC Sonthofen II - SG Betzigau/Wildpoldsried 3:1 (2:1)

Sonthofens Landesliga-Reserve lieferte eine starke Team-Leistung ab und brachte dem souveränen Spitzenreiter mit dem 3:1 die erste Niederlage bei. In der spannungsgeladenen Partie zogen die Hausherren in der ersten halben Stunde durch die Treffer von Alexander Haase und das Kopfballtor von Mario Klauser, der die tolle Vorarbeit von Hirotsugu Kato veredelte, auf 2:0 davon. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen und Marius Lipp schaffte in der 33. Minute den 2:1 Anschluss. Nach dem Seitenwechsel drängte die SG Betzigau/Wildpoldsried auf den Ausgleich, doch der FCSII stand gut in der Abwehr und alles was doch durchkam fischte Lukas Köck im Stile eines Klasse-Keepers. Zudem konnten die Gastgeber immer wieder Nadelstiche setzen. Einer dieser Angriffe brachte in der 90. Minute durch Giuseppe Gerace mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung.