Sonthofen zieht gegen Bobingen den Kürzeren

Einen Tag zum Vergessen erlebte der 1.FC Sonthofen bei der 0:1 (0:0) Heimniederlage gegen den TSV Bobingen. Die Hausherren bekamen vom Aufsteiger eine richtige Lehrstunde erteilt.

Es war ein ganz schwacher Auftritt, was der FCS in den ersten 45 Minuten zeigte. Bobingen merkte relativ schnell, dass an diesem Tag in Sonthofen was zu holen war. Mit der nötigen Zweikampfhärte sowie Passgenauigkeit ließen sie Ball und Gegner laufen. Mitte der ersten Halbzeit bewahrte FCS-Keeper Marco Zettler sein Team vor einem Rückstand, als er einen Freistoß von Nicolas Prestel aus dem Winkel holte. Die einzige gute Chance der Kreisstädter hatte bis zur Pause Fabian Kroh, doch er scheiterte an Gäste-Torwart Janne Fennell, verletzte sich dabei und wurde durch Henri Klinger ersetzt.