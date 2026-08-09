Sonthofen zieht gegen Bobingen den Kürzeren

Einen Tag zum Vergessen erlebte der 1.FC Sonthofen bei der 0:1 (0:0) Heimniederlage gegen den TSV Bobingen. Die Hausherren bekamen vom Aufsteiger eine richtige Lehrstunde erteilt.
Es war ein ganz schwacher Auftritt, was der FCS in den ersten 45 Minuten zeigte. Bobingen merkte relativ schnell, dass an diesem Tag in Sonthofen was zu holen war. Mit der nötigen Zweikampfhärte sowie Passgenauigkeit ließen sie Ball und Gegner laufen. Mitte der ersten Halbzeit bewahrte FCS-Keeper Marco Zettler sein Team vor einem Rückstand, als er einen Freistoß von Nicolas Prestel aus dem Winkel holte. Die einzige gute Chance der Kreisstädter hatte bis zur Pause Fabian Kroh, doch er scheiterte an Gäste-Torwart Janne Fennell, verletzte sich dabei und wurde durch Henri Klinger ersetzt.
Nach dem Seitenwechsel gelang Bobingen die verdiente Führung durch eine feine Einzelleistung von Mattis Junker, der sich an der Mittellinie den Ball schnappte und Sonthofens Restverteidigung richtig alt aussehen ließ. Bei Sonthofen wurde es in der Folge zwar etwas besser, im Angriff gab es aber weiterhin keine Lösungen. Bobingen verteidigte alles weg und setzte auf Konter. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr.
FCS-Coach Oleg Weber sprach in seiner Analyse von einer ganz schlechten Ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel haben wir zwar ein anderes Gesicht gezeigt, unter dem Strich war es aber in allen Belangen zu wenig“.