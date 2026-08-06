Sonthofen kann Vorsprung nicht ins Ziel bringen

Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit die Kontrolle, standen in der Defensive bombensicher und kamen immer mal wieder zum Abschluss. Einer dieser Angriffe über Mohammad Walizada, Fabian Kroh und Sebastian Streit brachten in der 22. Minute durch Letzteren das 1:0.

Der 1.FC Sonthofen war beim 2:2 (1:0) gegen den FV Illertissen II eine Stunde lang Herr der Lage, hatte dem Tabellenführer fast schon den Zahn gezogen, leistete sich dann aber 10 schwache Minuten, wo die Gäste ausgleichen konnten und wieder ins Spiel kamen.

Nach dem Seitenwechsel setzte Armin Bechter Kroh in Szene und der baute den Vorsprung (50.) auf 2:0 aus. Wenig später wäre ein Freistoß von Walizada beinahe zur Vorentscheidung eingeschlagen, doch Gäste-Keeper Jonas Nitsch holte den Ball aus dem Winkel. Nach dem Vierfach-Wechsel von Illertissen war Sonthofen einige Minuten nicht im Bilde, ließ sich hinten reindrängen und hätte die Partie beinahe noch komplett aus der Hand gegeben. Zuerst gelang dem eingewechselten Aaron Martin (63.) der 1:2 Anschluss. Kurz darauf konnte FCS-Torwart Marco Zettler gegen Maximilian Merkel den Vorsprung noch festhalten. Wenig später war aber auch er machtlos, als der nächste Einwechselspieler Dominik Sucic (68.) auf 2:2 stellte. Die Hausherren fingen sich jedoch wieder. In der letzten Viertelstunde wurde es ein richtiger Krimi und Jannik Holzapfel hätte für den FCS nach einem Freistoß zum Matchwinner werden können, doch sein Schuss rauschte knapp über den Querbalken.

Sonthofens Coach Oleg Weber, war im Nachhinein sichtlich angefressen. „Es kann nicht sein, dass wir nach unserer komfortablen Führung 10 Minuten regelrecht verpennen. Da müssen wir erwachsener und reifer werden. Das war in der zweiten Halbzeit von uns einfach zu wenig“.