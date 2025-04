Sontheimer: „ICh bleibe Hier“

Der 1. FC Saarbrücken hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer verlängert. Der 26-Jährige bleibt den Blau-Schwarzen auch über die laufende Saison hinaus erhalten.

Sontheimer gehört zu den Konstanten im Team und ist mit seiner zuverlässigen Spielweise und seiner professionellen Einstellung ein wichtiger Bestandteil des Mittelfelds.

Cheftrainer und Manager Rüdiger Ziehl sagt:

„Patrick ist ein verlässlicher Spieler, der Woche für Woche alles auf den Platz bringt. Seine Mentalität und seine Kontinuität sind für uns enorm wichtig. Wir freuen uns daher, dass er uns erhalten bleibt.“

Patrick Sontheimer dazu:„Ich fühle mich in Saarbrücken und mit der Mannschaft sehr wohl. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison gemeinsam den Aufstieg schaffen – und dann in der 2. Liga gemeinsam alles geben können.“