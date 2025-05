Sontheim will im Topduell gegen Bargau Neresheim auf Abstand halten

Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende Niederlagen hinnehmen und werden auf Wiedergutmachung aus sein. Lorch unterlag in Neresheim mit 1:3, Nattheim verlor daheim überraschend mit 0:1 gegen Unterkochen. Im engen Tabellenmittelfeld ist jeder Punkt wichtig, um nicht in den Abstiegssog zu geraten. Das Hinspiel endete 1:1 – auch diesmal ist eine enge Partie zu erwarten.

Fleinheim steckt nach dem 0:9-Debakel in Heldenfingen/Heuchlingen tief im Abstiegssumpf. Nur sechs Punkte nach 25 Spielen sprechen eine klare Sprache. Die Gäste aus Schwabsberg-Buch holten zuletzt mit dem 1:0 in Durlangen drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Im Hinspiel gewann die DJK souverän mit 5:0 – alles andere als ein erneuter Erfolg der Gäste wäre eine Überraschung.

Spitzenspiel in Sontheim: Der Tabellenführer empfängt die wiedererstarkte Germania aus Bargau, die zuletzt Hofherrnweiler mit 4:0 bezwang. Im Hinspiel setzte sich Sontheim in Bargau deutlich mit 3:0 durch und wird auf eine Wiederholung hoffen. Für die Gäste geht es um den Anschluss an die Top fünf – für Sontheim um die Spitze. In diesem Duell dürfte die Tagesform entscheiden.