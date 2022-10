Sontheim - Wendlingen

TSV Wendlingen dreht das Spiel beim FV Sontheim in letzter Minute

Die Wendlingerinnen waren letzten Sonntag zu Gast beim FV Sontheim/Brenz und konnten sich direkt in der 5. Minute einen Eckball heraus spielen der knapp übers Tor ging.

Nur ein paar Minuten später spielte Kathrin Winkler einen Lückenball zu Lea Micko der jedoch von der Torfrau des FV-Sontheims geklärt werden konnte. Die Wendlingerinnen hatten bis zur Halbzeit viele gute Spielzüge, die jedoch immer am letzten Pass scheiterten.

In der zweiten Hälfte kamen die Spielerinnen der SGM von Anfang an gut ins Spiel, jedoch gelang dem FV Sontheim/Brenz in der 62. Minute durch Tina Straub die Führung durch eine Nachlässigkeit im Zentrumder TSVW-Abwehr. Die Gäste liesen sich nicht beeindrucken und machten weiterhin viel Druck aufs Tor des FV Sontheim, jedoch gelangen wieder viele gute Spielzüge nicht und man scheiterte an der gutstehenden Abwehr der Gastgeber.

Erst in der 90. Minute konnten die Wendlingerinnen durch einen Fernschuss von Mailin Merkwitza zum 1:1 ausgleichen. Noch in der Nachspielzeit gelang Leo Hammley nach einem tiefen Pass durch Hanna Schmidtdie Führung zum 1:2 für die Wendlingerinnen die danach den knappen Vorsprung verteidigten.

In der nächsten Woche sind dann die Biegelkicker Erdmannhausen zu Gast im Speck (Anpfiff 13 Uhr).

Die zweite Mannschaft der SGM Wendlingen/Ötlingen musste sich in Baltmannsweiler mit einem 1:0 geschlagen geben und bereiten sich nun auf das Spiel nächsten Sonntaggegen den 1. Göppinger SV ebenfalls im Speck vor. (Anpfiff 10:30 Uhr) us/js

Aufstellung:

FV Sontheim/Brenz

Boy, Tastan, Baamann(60.Wickmair), Nusser, Kreutz, Straub, Voitl(46. Zappala), Wankmiller, Baranyai(90 +2 Dörner), Schmid, Hanemann