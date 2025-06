Sontheim und Neresheim kämpfen um den Titel – Spannung bis zum Abpfiff

Beide Teams konnten am vorletzten Spieltag überzeugen: Unterkochen gewann 3:1 in Bargau, Heldenfingen/Heuchlingen fertigte Spraitbach mit 8:0 ab. Während die SG den Relegationsplatz aufgrund des Rückstands auf Rang zwei nicht mehr erreichen kann, bietet sich für Unterkochen die Chance, mit einem Heimsieg eine solide Saison zu beenden. Für beide Mannschaften geht es um einen erfolgreichen Saisonabschluss und das Prestige eines Platzes in der Spitzengruppe.