Sontheim patzt im Aufstiegskampf: Neresheim holt sich Rang eins zurück

Ein abwechslungsreiches Duell lieferten sich die SGM Tannhausen/Stödtlen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II. Max Discher erzielte kurz nach der Pause das 0:1 (47.), ehe Florian Wille per Foulelfmeter zum 1:1 ausglich (59.). Nur zwei Minuten später traf Timo Frank zum 1:2 (61.), doch Julian Mulzet sorgte mit seinem Treffer in der 86. Minute für den gerechten Endstand. Beide Mannschaften bleiben in der unteren Tabellenhälfte – Hofherrnweiler mit 29 Punkten auf Rang elf, Tannhausen mit 28 Punkten direkt dahinter.

Der TSV Hüttlingen ließ gegen das Schlusslicht Sportfreunde Fleinheim nichts anbrennen und siegte souverän mit 4:0. David Steidle traf in der 21. und 65. Minute doppelt, Johannes Hahn erhöhte noch vor der Pause (44.), Patrick Birkle setzte den Schlusspunkt in der 85. Minute. Mit dem klaren Erfolg schiebt sich Hüttlingen mit 34 Punkten auf Rang sieben. Fleinheim bleibt mit sechs Punkten abgeschlagen Tabellenletzter.

In einem Spiel mit späten Toren trennten sich der 1. FC Germania Bargau und die DJK Schwabsberg-Buch 1:1. Johannes Eckl brachte die Gäste in der 81. Minute in Führung, doch Lucca Galli rettete Bargau in der 90. Minute immerhin einen Punkt. Beide Mannschaften nutzten ihre Offensivaktionen zu wenig konsequent. Bargau steht nun mit 34 Punkten auf Rang sechs, Schwabsberg bleibt mit 26 Punkten auf Platz 14 und damit in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen bleibt mit einem überzeugenden Auswärtssieg in Durlangen weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Henry Preßmar (11.), Christian Baur (21.) und Mathis Schmid (47.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Der späte Anschlusstreffer von Manuel Seitz in der 79. Minute hatte keine Auswirkungen mehr auf das Ergebnis. Heldenfingen klettert mit 46 Punkten auf Rang drei, Durlangen bleibt mit 33 Punkten auf Platz acht.

Ein Remis der späten Sorte lieferten sich die Sportfreunde Lorch und der FV 08 Unterkochen. Manuel Nusser brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Jonas Ilg glich in der Nachspielzeit zum 1:1 aus (90.+1). Beide Teams agierten diszipliniert, konnten aber ihre Möglichkeiten nur bedingt nutzen. Unterkochen bleibt mit 40 Punkten auf Rang fünf, Lorch mit 31 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Der SV Neresheim verteidigte die Tabellenführung mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den FC Spraitbach. Nach dem 0:1 durch Alin Fuchs in der 33. Minute drehte Neresheim die Partie durch Treffer von Salvatore Margani (48.), Fabio Mango (58.) und Patrick Nagler (72.). Mit nun 48 Punkten bleibt Neresheim an der Spitze. Spraitbach stagniert mit 15 Punkten auf dem vorletzten Rang.

Ein spätes Doppelpack von Marius Köppe drehte das Spiel für den TV Neuler beim Gastspiel in Nattheim. Nachdem Bernd Klein in der 73. Minute das 1:0 für die Hausherren erzielt hatte, schlug Köppe in der 77. und 88. Minute zu. Neuler baut mit diesem Auswärtssieg sein Punktekonto auf 41 aus und bleibt auf Rang vier. Nattheim fällt mit 27 Punkten auf Platz 13 zurück und muss den Blick wieder vermehrt nach unten richten.

Der FV Sontheim/Brenz ließ im Aufstiegskampf zwei wertvolle Punkte bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen liegen. Daniel Gentner brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung, doch nur 13 Minuten später glich Christoph Schindele für die Gastgeber aus. In der Folge blieb es bei einem offenen Schlagabtausch, ohne dass ein Team entscheidend nachlegen konnte. Mit nun 47 Punkten fällt Sontheim auf Rang zwei zurück, während Dorfmerkingen mit 30 Zählern weiter im Mittelfeld steht.

