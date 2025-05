Sontheim hofft auf Ausrutscher – Duell um Platz eins spitzt sich zu

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Mit 39 bzw. 37 Punkten stehen beide Mannschaften sicher im Tabellenmittelfeld. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II kam zuletzt zu einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Fleinheim, Durlangen spielte 1:1 bei der TSG Nattheim. Für die Gastgeber ist ein einstelliger Tabellenplatz in Reichweite.

Dorfmerkingen II (36 Punkte) und die TSG Nattheim (34 Punkte) liegen im engen Feld zwischen Platz zehn und vierzehn. Die Gastgeber verloren zuletzt knapp mit 1:2 in Neresheim, während Nattheim ein 1:1 gegen Durlangen erreichte. Beide Teams müssen punkten, um im Abstiegsrennen nicht unter Druck zu geraten.

Beide Teams stehen mit 38 (Hüttlingen) und 35 (Lorch) Punkten dicht beieinander. Hüttlingen überraschte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg in Unterkochen, Lorch spielte 2:2 in Tannhausen. Ein Heimsieg würde Hüttlingen deutlich absichern, während Lorch noch ein Restprogramm gegen direkte Konkurrenten hat.

Germania Bargau (46 Punkte) will mit einem Sieg gegen den Vierten FV 08 Unterkochen (49 Punkte) noch einmal ins obere Viertel vordringen. Unterkochen musste sich zuletzt Hüttlingen mit 1:2 geschlagen geben, während Bargau in Spraitbach mit 3:1 gewann. Beide Teams wollen den positiven Trend nutzen.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen (53 Punkte) schob sich mit einem beeindruckenden 6:2-Erfolg in Neuler wieder auf Rang drei. Gegner Spraitbach (21 Punkte) steht als Tabellenfünfzehnter mit dem Rücken zur Wand und verlor zuletzt 1:3 gegen Bargau. Ein Auswärtspunkt wäre bereits eine Überraschung.

Beide Teams kassierten am letzten Spieltag vier Gegentreffer: Schwabsberg-Buch verlor 1:3 in Sontheim, Neuler unterlag 2:6 gegen Heldenfingen. Mit jeweils 34 (Schwabsberg-Buch) und 48 (Neuler) Punkten stehen beide in unterschiedlichen Tabellenzonen, aber mit klarem Ziel: Wiedergutmachung.