„Sonst waren die Siege umsonst“: Weiß fordert eine Reaktion

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Der Aufgalopp in die Rückrunde glich für den TSV Schwicheldt zunächst einem Märchen. Mit zwei Siegen gegen Wenden und den BSC Acosta II im Rücken reiste man voller Hoffnung zum Top-Team nach Wendezelle – und kehrte mit einer deklassierenden 1:7-Niederlage heim. Ein Ergebnis, das Spuren hinterlassen hat, aber am kommenden 15. Spieltag (Nachholspiel) bereits wieder korrigiert werden soll.

Die Warnung des Trainers: „Keine Kaffeefahrt“ Trainer Benjamin Weiß macht keinen Hehl daraus, dass der Druck im Tabellenkeller zunimmt. „Wir fahren dort nicht hin, um einfach nur das Spiel über die Bühne zu kriegen, sondern wir wollen dort etwas mitnehmen“, stellt Weiß klar. Die Marschroute ist deutlich: Nach der „Packung“ gegen Wendezelle muss Zählbares her, denn die Konkurrenz im Tabellenkeller schläft nicht. „Alle anderen unten punkten auch, von daher sind wir jetzt auch wieder an der Reihe“, so die nüchterne Analyse des Coaches.

Der Gegner, der SV Lauingen-Bornum, ist für den TSV in dieser Saison zwar noch ein „unbeschriebenes Blatt“, doch der Respekt ist groß. Weiß warnt vor der Qualität des Gegners: „Die Ergebnisse sprechen für sich. Es ist ein starker Aufsteiger.“ Auch wenn Lauingen-Bornum zuletzt eine 1:4-Heimniederlage gegen Germania Lamme hinnehmen musste, bleibt die Aufgabe für die Schwicheldter Defensive, die zuletzt sieben Gegentreffer schlucken musste, eine Herkulesaufgabe. Druck im Tabellenkeller Weiß bringt die Brisanz der Lage auf den Punkt: „Nach der Packung gegen Wendezelle sollten wir auch was mitnehmen, weil sonst waren die ersten beiden Siege in Wenden und Acosta fast umsonst.“