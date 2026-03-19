Vorwärts Nordhorn II belegt aktuell mit 32 Punkten aus 20 Spielen den 6. Tabellenplatz und gehört damit zur oberen Tabellenhälfte. Die Mannschaft hat sich vor allem in der Hinrunde als eines der spielstärksten Teams der Liga präsentiert.

Ein Blick auf das Hinspiel zeigt, wie schwierig die Aufgabe werden dürfte: Am 6. Spieltag setzte sich Vorwärts Nordhorn II deutlich mit 3:0 in Neuenhaus durch. Auch insgesamt wirkt Vorwärts konstanter, während Neuenhaus vor allem defensiv große Probleme hat (63 Gegentore).

Borussia Neuenhaus hingegen steckt tief im Tabellenkeller. Mit nur elf Punkten aus 18 Spielen rangiert das Team von Trainer Steffen Wolf auf Platz 15 und damit auf einem direkten Abstiegsrang.

Stimmen zum Spiel

Neuenhaus-Coach Steffen Wolf macht vor der Partie deutlich, worauf es ankommen wird – und beschreibt gleichzeitig die Stärken des Gegners:

„Vorwärts war in der Hinrunde spielerisch eine der stärksten Mannschaften. Wir werden verhindern müssen, dass sie ihr Spiel aufziehen können, sonst kann man gegen sie schnell unter die Räder kommen.“

Gleichzeitig verschweigt er nicht die schwierige Lage seiner eigenen Mannschaft:

„Wir stehen tabellarisch aber besonders auch personell mit dem Rücken zur Wand. Unser Blick kann daher nur nach vorne gehen.“

Einordnung

Die Rollen sind vor dem Spiel klar verteilt: Vorwärts Nordhorn II geht als Favorit in die Partie, während Borussia Neuenhaus dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. Entscheidend wird sein, ob es Neuenhaus gelingt, die spielerische Qualität des Gegners einzudämmen – genau darauf legt auch Trainer Wolf den Fokus.

Mit Blick auf die Tabelle ist der Druck bei den Gästen enorm: Jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt.