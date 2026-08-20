 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

"Sonst brennt die Hütte": FuPa-Expertentipp mit Shpejtim Islamaj

Die Tipps sind von Shpejtim Islamaj, Spieler der Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Ingo Doberstein / FuPa-Grafik
Foto: Ingo Doberstein / FuPa-Grafik

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SV Germania
FSV Waiblingen
VfR Heilbronn
Crailsheim

Auch in der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Tipps sind von Shpejtim Islamaj, Spieler der Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
18:30

Shpejtim Islamaj: Ilshofen ist hervorragend gestartet und hat nach zwei Partien noch kein Gegentor kassiert (4:0). Leonberg steht bei 2:7 und wurde am vergangenen Wochenende von Crailsheim 0:5 abgefertigt. Für mich ein klarer Heimsieg.

⚽ Mein Tipp: 3:1

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Morgen, 19:30 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbronn
19:30

Shpejtim Islamaj: Löchgau hat in zwei Spielen bereits acht Tore erzielt und wirkt offensiv aktuell extrem gefährlich. Heilbronn ist ebenfalls eine Top-Mannschaft, müssen aber nun punkten. Das werden sie auch machen müssen, sonst brennt die Hütte.

⚽ Mein Tipp: 2:2

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Morgen, 19:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
19:30live

Shpejtim Islamaj: Oeffingen wird es gegen SGS sehr schwierig haben, obwohl sie in die Saison gut gestartet sind. SGS ist mein Geheimfavorite auf die Top 4. Zudem haben sie sich mit Kujtim Syla in der Offensive enorm verstärkt.

⚽ Mein Tipp: 1:3

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Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
15:30

Shpejtim Islamaj: Crailsheim ist für mich derzeit die Mannschaft der Liga: 6 Punkte, 7:0 Tore nach zwei Spielen. Union hat beide Spiele verloren und dürfte gegen die aktuelle Crailsheimer Offensive Probleme bekommen.

⚽ Mein Tipp: 3:1

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Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:30

Shpejtim Islamaj: Neckarsulm ist zwar noch sieglos, aber mit zwei Remis und 2:2 Toren defensiv stabil. Öhringen steht bei 0 Punkten und 0:6 Toren, weshalb ich hier den ersten Neckarsulmer Sieg erwarte. Öhringen hat mit Philipp Seybold einen enorm guten Spieler in ihre Reihen; SUN im Gegenzug hat Fatlum Maliqi.

⚽ Mein Tipp: 2:1

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Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblingen
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
15:30

Shpejtim Islamaj: Waiblingen ist ein Aufstiegsanwärter. Heimerdingen spielt bislang sehr offensiv: 6:7 Tore in nur zwei Spielen. Das wird Waiblingen in die Karten spielen.

⚽ Mein Tipp: 3:1

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:00live

Shpejtim Islamaj: Bietigheim steht bei 3 Punkten und 2:2 Toren, Schwäbisch Hall hat zweimal Remis gespielt und erst ein Gegentor kassiert. Ich erwarte daher ein enges Spiel mit wenigen klaren Chancen.

⚽ Mein Tipp: 2:2

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
15:00live

Shpejtim Islamaj: Gaildorf ist mit 4 Punkten ungeschlagen gestartet, hat gegen eine Top-Mannschaft (Löchgau) 2:2 gespielt. Allmersbach hat bereits sechs Gegentore kassiert. Deshalb sehe ich leichte Vorteile für Gaildorf, auch wenn Allmersbach zuhause unangenehm sein kann.

⚽ Mein Tipp: 1:2

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