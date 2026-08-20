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"Sonst brennt die Hütte": FuPa-Expertentipp mit Shpejtim Islamaj
Die Tipps sind von Shpejtim Islamaj, Spieler der Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga Württemberg, Staffel 1.
Auch in der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
Shpejtim Islamaj: Ilshofen ist hervorragend gestartet und hat nach zwei Partien noch kein Gegentor kassiert (4:0). Leonberg steht bei 2:7 und wurde am vergangenen Wochenende von Crailsheim 0:5 abgefertigt. Für mich ein klarer Heimsieg.
Shpejtim Islamaj: Löchgau hat in zwei Spielen bereits acht Tore erzielt und wirkt offensiv aktuell extrem gefährlich. Heilbronn ist ebenfalls eine Top-Mannschaft, müssen aber nun punkten. Das werden sie auch machen müssen, sonst brennt die Hütte.
Shpejtim Islamaj: Oeffingen wird es gegen SGS sehr schwierig haben, obwohl sie in die Saison gut gestartet sind. SGS ist mein Geheimfavorite auf die Top 4. Zudem haben sie sich mit Kujtim Syla in der Offensive enorm verstärkt.
Shpejtim Islamaj: Crailsheim ist für mich derzeit die Mannschaft der Liga: 6 Punkte, 7:0 Tore nach zwei Spielen. Union hat beide Spiele verloren und dürfte gegen die aktuelle Crailsheimer Offensive Probleme bekommen.
Shpejtim Islamaj: Neckarsulm ist zwar noch sieglos, aber mit zwei Remis und 2:2 Toren defensiv stabil. Öhringen steht bei 0 Punkten und 0:6 Toren, weshalb ich hier den ersten Neckarsulmer Sieg erwarte. Öhringen hat mit Philipp Seybold einen enorm guten Spieler in ihre Reihen; SUN im Gegenzug hat Fatlum Maliqi.
Shpejtim Islamaj: Gaildorf ist mit 4 Punkten ungeschlagen gestartet, hat gegen eine Top-Mannschaft (Löchgau) 2:2 gespielt. Allmersbach hat bereits sechs Gegentore kassiert. Deshalb sehe ich leichte Vorteile für Gaildorf, auch wenn Allmersbach zuhause unangenehm sein kann.