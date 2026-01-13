Sonsbecks Winterzugang Nummer zwei ist fix

„Wir halten weiter die Augen offen. Sollte uns noch jemand verlassen, kann es durchaus sein, dass wir nochmals tätig werden“, sagte Losing, der am vergangenen Freitag erstmals in diesem Jahr für eineinhalb Stunden mit seinem Team auf dem Kunstrasen im heimischen Sportpark trainieren konnte. Der ausgefallene Test gegen Xanten werde vor dem Re-Start wohl nicht mehr nachgeholt, so Losing.

Für Dienstag, 19.30 Uhr, steht die Partie gegen den Landesliga-Zweiten SV Scherpenberg im Vorbereitungsplan. Für den 24./25. Januar wird weiterhin noch ein Testgegner ab Landesliga aufwärts gesucht.