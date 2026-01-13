Sonsbecks Winterzugang Nummer zwei ist fix

Wider Erwarten mussten die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck an diesem Wochenende nicht zum Willy-Lemkens-Sportpark fahren. Das Testspiel gegen den TuS Xanten am Samstag wurde abgesagt, das Winterwetter ließ auch am Sonntag keine Trainingseinheit auf dem Kunstrasen-Platz zu. Coach Heinrich Losing gab seiner Mannschaft am Freitag individuelle „Hausaufgaben“ mit. Seit Kurzem gehört auch ein neuer Abwehrspieler dem SVS-Kader an.
Ende Juli 2025 absolvierte Losing mit seinem Team eine Vorbereitungspartie beim GSV Moers. Der Oberligist gewann mit 1:0 beim Landesligisten. Ein gegnerischer Defensivakteur hinterließ bei Losing einen bleibenden Eindruck. Jetzt, wo der GSV-Kader auseinanderfällt und ein Liga-Rückzug nicht ausgeschlossen werden kann, kam’s zum Wechsel-Kontakt mit Shadi Ghrayeb. Und Losing konnte den 21-Jährigen überzeugen, sich zur Rückserie dem SVS anzuschließen.
Ghrayeb, der in der aktuellen Saison in allen 17 Spielen in der Moerser Startelf stand, wurde als Alternative für die linke Seite in der Kette verpflichtet. Der Linksfuß spielt seit der Jugend für den GSV. Der Abwehrmann ist nach Stürmer Daniel Gorden Raul (kam von Tabellenführer Ratingen) Winterzugang Nummer zwei.
„Wir halten weiter die Augen offen. Sollte uns noch jemand verlassen, kann es durchaus sein, dass wir nochmals tätig werden“, sagte Losing, der am vergangenen Freitag erstmals in diesem Jahr für eineinhalb Stunden mit seinem Team auf dem Kunstrasen im heimischen Sportpark trainieren konnte. Der ausgefallene Test gegen Xanten werde vor dem Re-Start wohl nicht mehr nachgeholt, so Losing.
Für Dienstag, 19.30 Uhr, steht die Partie gegen den Landesliga-Zweiten SV Scherpenberg im Vorbereitungsplan. Für den 24./25. Januar wird weiterhin noch ein Testgegner ab Landesliga aufwärts gesucht.
