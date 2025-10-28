Sonsbecks Pokalspiel gegen den MSV Duisburg wird verlegt

Das Niederrheinpokal-Heimspiel des Oberligisten SV Sonsbeck gegen den MSV Duisburg wird doch nicht am Samstag, 15. November, ausgetragen. Die Polizei forderte die Vereine am Montag auf, sich in Rücksprache mit dem Fußballverband Niederrhein (FVN) auf einen anderen Termin für die Viertelfinalpartie zu einigen. Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) begründete die Spielverlegung mit „Sicherheitsbedenken“.

Geplant war, dass an dem 15. November im Niederrheinpokal der MSV um 13.30 Uhr in Sonsbeck aufläuft und ab 14 Uhr Rot-Weiß Oberhausen beim VfB Homberg um den Einzug ins Achtelfinale spielt. Die ZIS möchte ausschließen, dass sich die Fans der beiden Traditionsvereine bei der Anreise über den Weg laufen, wie Wolfgang Jades vom FVN auf Nachfrage sagte.

Da der Termin für die Begegnung im PCC-Stadion schon länger feststand, müssen der SVS und MSV ausweichen. Geeinigt haben sich die Klubs auf Sonntag, 16. November. Die Anstoßzeit ändert sich nicht.