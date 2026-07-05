Sonsbecks Neuzugang Kilian Schaar arbeitet künftig für zwei Vereine

Kilian Schaar verlässt nach zwei Jahren den VfB Homberg und schließt sich dem Oberligisten SV Sonsbeck an. Dies ist bereits seit März bekannt. Der Abstieg mit den Hombergern aus der Oberliga war aber nicht ausschlaggebend. Erstaunlicherweise hatte der 26-Jährige sich schon viel früher ernsthafte Gedanken gemacht. Aber warum? Und wieso steht Schaar ab der neuen Saison parallel auch noch bei einem anderen Verein in der Verantwortung?
„Ich hatte tatsächlich schon im September 2025 mit den Verantwortlichen von Homberg gesprochen und meinen Wechselwunsch hinterlegt. Sofern es gepasst hätte, wäre ich sogar schon im Winter nach Sonsbeck gewechselt“, sagt Schaar, der sich den Abstieg des VfB immer noch nicht richtig erklären kann: „Der Verein hat super Gegebenheiten. Eine super Anlage und Leute, denen der Verein viel bedeutet. Eigentlich ist es noch immer unerklärbar. Im Abstiegskampf haben wir zu viele einfache Tore kassiert. In so einer Situation ist auch immer viel Druck drauf. Die Mentalität konnte nicht von allen hundertprozentig umgesetzt werden.“
Dass der Mittelfeldmotor nun zum SV Sonsbeck wechselt, ist kein Zufall. Bereits seit Jahren gab es immer wieder Kontakt zwischen Schaar und den Verantwortlichen des SVS: „Als Sonsbeck aufgestiegen ist, waren wir zeitgleich auf Mallorca. Da ich mit vielen aus der Mannschaft befreundet bin, haben wir den damaligen Aufstieg quasi zusammen gefeiert. So kam der Kontakt schon damals zustande. Ich freue mich nun, mit ihnen zu spielen. Ich bin im Leben angekommen und möchte in Sonsbeck in einem ruhigen Umfeld noch auf dem höchstmöglichen Niveau kicken“, sagt Schaar.
Der Mittelfeldspieler möchte sich mit seiner Erfahrung aus 157 Oberligaspielen schnell und erfolgreich ins Team einbringen und scheut sich hierbei auch nicht vor Verantwortung: „Ich würde mich als spielstarken Sechser bezeichnen. Der Vorteil ist, dass der Verein weiß, was er von mir bekommt. Ich möchte mich so schnell wie möglich einbringen, unterstützen und vorneweg gehen. Das Ziel muss sein, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist ein starkes Kollektiv mit einem super Trainer. Vor Heinrich Losing hab ich riesigen Respekt. Er hat einen großen Anteil an dem Erfolg der Sonsbecker. Man hört nirgends ein schlechtes Wort über ihn. Heinrich ist menschlich und taktisch top.“
Der Klassenerhalt mit dem SV Sonsbeck wird jedoch nicht die einzige Aufgabe für Schaar sein. Neben seinem Beruf an der Sportschule Wedau wird er zukünftig den Posten des Sportlichen Leiters beim VfL Rheinhausen, dessen Team in der Kreisliga A Moers spielt, übernehmen. Für Schaar schließt sich damit ein Kreis: „Ich habe meine ganze Jugend ab dem achten oder neunten Lebensjahr beim VfL gespielt, bevor es anschließend zum MSV Duisburg ging. In Rheinhausen spielen viele meiner Freunde in der ersten Mannschaft. Bis jetzt hat Justin Hovorka dies alleine gemacht und er benötigte Unterstützung“, sagt Schaar.
Für den 26-Jährigen sei es eine Herzensangelegenheit. „Ich möchte zu einem positiven Umschwung beitragen. Der Verein hat mit dem Kunstrasen, einem guten Rasenplatz und einem super Klubhaus gute Voraussetzungen. Es soll wieder ein attraktiver Verein werden.“
Trotz einiger Abgänge schaut der Moerser zuversichtlich in die Zukunft und verrät die Richtung des VfL Rheinhausen: „Diese Saison wird definitiv nicht einfach. Wir möchten etwas Positives bewirken, auch in schlechten Zeiten. Unseren Fokus legen wir darauf, dass wir mehr Spieler haben, die sich mit dem Verein identifizieren. Viele Spieler der ersten Mannschaft tun dies. Und da wir nun auch wieder eine A-Jugend und B-Jugend haben, möchten wir diese an die erste Mannschaft heranführen. Unser Ziel in diesem Jahr muss es sein, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu festigen. Da müssen wir realistisch sein. Ich werde versuchen, das Trainerteam und die Spieler bestmöglich zu unterstützen.“
Trotz der geringen Freizeit und der dreifachen Belastung durch Job, Spieler-Dasein und die Rolle als Sportlicher Leiter gibt sich Schaar zuversichtlich: „Natürlich kann ich nicht bei jedem Spiel des VfL vor Ort sein. Jedoch werde ich viel im Hintergrund arbeiten und natürlich auch versuchen, vor Ort zu sein, wenn wir mit Sonsbeck kein Spiel haben. Es bleibt wenig Freizeit übrig, aber die Funktionen machen mir ja Spaß und gehören zu meiner Freizeit dazu.“