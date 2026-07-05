Sonsbecks Neuzugang Kilian Schaar arbeitet künftig für zwei Vereine Kilian Schaars Wechsel zum SV Sonsbeck ist schon länger bekannt. Doch warum wollte er den VfB Homberg bereits im September verlassen – und bei welchem Verein übernimmt er zusätzlich eine neue Aufgabe, die für ihn eine Herzensangelegenheit ist? von RP / Gabriel Graeber · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Schaar (r.) verlässt Homberg – Foto: Arno Wirths

Kilian Schaar verlässt nach zwei Jahren den VfB Homberg und schließt sich dem Oberligisten SV Sonsbeck an. Dies ist bereits seit März bekannt. Der Abstieg mit den Hombergern aus der Oberliga war aber nicht ausschlaggebend. Erstaunlicherweise hatte der 26-Jährige sich schon viel früher ernsthafte Gedanken gemacht. Aber warum? Und wieso steht Schaar ab der neuen Saison parallel auch noch bei einem anderen Verein in der Verantwortung?

Wechselwunsch schon im September: Schaar plante den Abgang früh „Ich hatte tatsächlich schon im September 2025 mit den Verantwortlichen von Homberg gesprochen und meinen Wechselwunsch hinterlegt. Sofern es gepasst hätte, wäre ich sogar schon im Winter nach Sonsbeck gewechselt“, sagt Schaar, der sich den Abstieg des VfB immer noch nicht richtig erklären kann: „Der Verein hat super Gegebenheiten. Eine super Anlage und Leute, denen der Verein viel bedeutet. Eigentlich ist es noch immer unerklärbar. Im Abstiegskampf haben wir zu viele einfache Tore kassiert. In so einer Situation ist auch immer viel Druck drauf. Die Mentalität konnte nicht von allen hundertprozentig umgesetzt werden.“ Langjährige Freundschaft als Basis: So kam der Wechsel zum SV Sonsbeck zustande Dass der Mittelfeldmotor nun zum SV Sonsbeck wechselt, ist kein Zufall. Bereits seit Jahren gab es immer wieder Kontakt zwischen Schaar und den Verantwortlichen des SVS: „Als Sonsbeck aufgestiegen ist, waren wir zeitgleich auf Mallorca. Da ich mit vielen aus der Mannschaft befreundet bin, haben wir den damaligen Aufstieg quasi zusammen gefeiert. So kam der Kontakt schon damals zustande. Ich freue mich nun, mit ihnen zu spielen. Ich bin im Leben angekommen und möchte in Sonsbeck in einem ruhigen Umfeld noch auf dem höchstmöglichen Niveau kicken“, sagt Schaar.

Erfahrener Sechser mit klarem Ziel: Schaar will Sonsbeck in der Oberliga halten Der Mittelfeldspieler möchte sich mit seiner Erfahrung aus 157 Oberligaspielen schnell und erfolgreich ins Team einbringen und scheut sich hierbei auch nicht vor Verantwortung: „Ich würde mich als spielstarken Sechser bezeichnen. Der Vorteil ist, dass der Verein weiß, was er von mir bekommt. Ich möchte mich so schnell wie möglich einbringen, unterstützen und vorneweg gehen. Das Ziel muss sein, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist ein starkes Kollektiv mit einem super Trainer. Vor Heinrich Losing hab ich riesigen Respekt. Er hat einen großen Anteil an dem Erfolg der Sonsbecker. Man hört nirgends ein schlechtes Wort über ihn. Heinrich ist menschlich und taktisch top.“ Doppelte Verantwortung: Schaar wird Sportlicher Leiter beim VfL Rheinhausen Der Klassenerhalt mit dem SV Sonsbeck wird jedoch nicht die einzige Aufgabe für Schaar sein. Neben seinem Beruf an der Sportschule Wedau wird er zukünftig den Posten des Sportlichen Leiters beim VfL Rheinhausen, dessen Team in der Kreisliga A Moers spielt, übernehmen. Für Schaar schließt sich damit ein Kreis: „Ich habe meine ganze Jugend ab dem achten oder neunten Lebensjahr beim VfL gespielt, bevor es anschließend zum MSV Duisburg ging. In Rheinhausen spielen viele meiner Freunde in der ersten Mannschaft. Bis jetzt hat Justin Hovorka dies alleine gemacht und er benötigte Unterstützung“, sagt Schaar.