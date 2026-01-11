Sonsbecks Neuer Stürmer träumt vom Profivertrag

Daniel Gorden Raul ist der erste Winter-Zugang des Oberligisten SV Sonsbeck. Nach monatelanger Verletzungspause möchte der 20-Jährige bei den Rot-Weißen wieder durchstarten und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Gleich im ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung am Samstag gegen den TuS Xanten will der Stürmer zeigen, was er drauf hat.

Wegen der aktuellen Wetterlage steht auch die Partie gegen den Bezirksligisten auf der Kippe. Ob das Duell der Nachbarn-Klubs in Sonsbeck um 14 Uhr angepfiffen werden kann, wird erst am Samstag um 9 Uhr entschieden.

Nach seiner Zwangspause und dem positiven Lauf von Ratingen in der Oberliga rechnete der ambitionierte Youngster nicht damit, in der Rückrunde auf viel Spielzeit zu kommen, sodass er das Gespräch mit seinem Berater Gerald Siebert suchte. Siebert, der als Geschäftsführer von der Golden Bridge Agency mit Sitz in Oberhausen schon vor Gorden Raul neun Spieler nach Sonsbeck vermittelte, sieht auch diesmal eine Win-Win-Chance für beide Seiten.

Daniel Gorden Raul jedenfalls ist bereit für sein Debüt im SVS-Trikot. Der Angreifer ist froh, dass er nach der ersten längeren Verletzungspause seiner Karriere wieder vor den Ball treten und beschwerdefrei am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Gorden Raul hatte sich im April beim Training in einem Zweikampf bei seinem Ex-Verein Ratingen 04/19 einen Achillessehnenriss zugezogen. Erst seit November trainiert der gebürtige Moerser wieder mit dem Ball.

„Daniel hat enormes Potenzial. Er ist physisch stark und hat viel Power, die er in die Offensive mit einbringen kann. Nach seiner Verletzung ist es wichtig, dass er viel Spielzeit bekommt – und da sehen wir die Chancen in Sonsbeck mehr gegeben als in Ratingen“, bemerkt Siebert. Einer von den jungen Spielern, die durch seine Kontakte in Sonsbeck landeten, war Felix Geisler. Der Stürmer wechselte im Sommer 2023 aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen in den Willy-Lemkens-Sportpark. Geisler zahlte das Vertrauen mit neun Treffern zurück. Aktuell spielt er für den 1. FC Kaiserslautern II in der Oberliga Rheinland-Pfalz und hat bei 15 Einsätzen sechs Mal getroffen.

Wie Geisler hat auch Gorden Raul eine Oberhausener Vergangenheit. So trug der Rechtsfüßer das RWO-Trikot von der U15 bis zu U19. „Mit Felix habe ich in Oberhausen zusammengespielt, wir sind gut befreundet. Sein sportlicher Weg ist ein gutes Beispiel, wie‘s gehen kann. Ich möchte mich weiterentwickeln und habe noch den Traum von einem Profi-Vertrag“, sagt Gorden Raul, der ebenfalls mit Philip Pokora und Mahmud Sahintürk aus der aktuellen SVS-Mannschaft für RWO auf dem Platz stand. Da er in Duisburg wohnt, bildet er mit Pokora und David Somodi eine Fahrgemeinschaft.

Gorden Raul traf bereits gegen den SVS

Daniel Gorden Raul erinnert sich gerne an die RWO-Zeit in der U17 zurück, wo das Team im Mai 2022 erst im Viertelfinale des Niederrheinpokals den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (mit Trainer Eugen Polanski) 4:3 nach Verlängerung rauswarf und im Halbfinale mit dem Wuppertaler SV (3:0) einen weiterenBundesligisten besiegten. In beiden Spielen traf Gorden Raul ein Mal. Gegen Gladbach holte er noch einen Elfmeter raus.

Der Stürmer stand bereits im Juli 2023 auf dem Sonsbecker Rasen, als er als Nachwuchsspieler mit dem Oberhausener Regionalliga-Profis zu einer Testpartie im Sportpark zu Gast war. RWO gewann mit 5:0, Gorden Raul traf per Kopf zum 4:0. Der Youngster ließ in Hälfte zwei mit seiner guten Technik, Kopfballstärke und Schnelligkeit sein Können aufblitzen. Bevor der Offensivakteur in die Nachwuchsabteilung von RWO kam, lief er für den VfB Homberg auf. Dort spielte Gorden Raul von der U12 bis zur U15.

Jetzt folgt für ihn also ein neues Kapitel. Trainer Heinrich Losing freut sich, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Einen treffsicheren Stürmer im Abstiegskampf kann der SVS gut gebrauchen. Nur 22 Tore hat die Mannschaft in 17 Begegnungen der Oberliga Niederrhein erzielt.

