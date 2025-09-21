Sonsbecks Keeper Jan Fauseweh muss Comeback verschieben

Jan Fauseweh muss weiter abwarten. Der Torhüter des Oberligisten SV Sonsbeck hatte unter der Woche die nächste Kontrolluntersuchung bei seinem Arzt. Der Armbruch, den er sich vor dem Saisonstart zugezogen hatte, ist noch nicht ganz verheilt. „Ich muss mich noch zwei bis drei Wochen gedulden. Vorher darf ich keine Torwarthandschuhe anziehen“, sagt der 24-Jährige vor der Heimpartie der Rot-Weißen am Sonntag, 15 Uhr, gegen Adler Union Frintrop.

Fauseweh, der als Stammkeeper eingeplant war, hat einen verlässlichen Vertreter. Kenan Mehmedovic macht seit Saisonstart einen guten Job. In den ersten fünf Ligaspielen musste er sechsmal hinter sich greifen. In den beiden Partien im Niederrheinpokal hielt er seinen Kasten sauber. „Kenan hat bislang super gehalten. Es ist sehr gut, dass er noch dazugekommen ist. Vor allem auf der Linie und bei Flanken ist er stark“, lobt Fauseweh seinen Torwartkollegen.

Fauseweh hat sich nach anfänglichen Laufeinheiten mittlerweile dem Mannschaftstraining als Feldspieler angeschlossen. „Hinzu kommen Einheiten beim Physiotherapeuten und im Fitnessstudio, um meinen Körper fitzuhalten“, so Fauseweh. „Torhüter sind alle etwas verrückt. Wenn ich das Okay vom Arzt habe, brauche ich nicht viel Zeit, um voll einsatzfähig zu sein.“

Coach Heinrich Losing denkt nicht an einen Wechsel zwischen den Pfosten. „Das Thema ist für mich jetzt nicht relevant, da Jan noch gar nicht richtig ins Training eingestiegen ist.“ Was aber ein Thema für ihn ist: „Wir sind auch in dieser Saison konkurrenzfähig, in jedem Spiel ist alles drin. Wir sind auf einem guten Weg, die Ballbesitzphasen werden immer mehr und besser. Aber wir müssen gerade in der Offensive mehr Torchancen erarbeiten.“

"Jedes Spiel fängt bei null an"

Dabei spricht Losing vor allem das Durchsetzungsvermögen an sowie die Entscheidungsfindungen, „ob der Pass oder der eigene Abschluss die richtige Lösung ist“. Fauseweh, der die ersten fünf Oberliga-Spiele von der Seitenlinie aus verfolgte, ergänzt: „Ich bin sehr angetan vom Saisonstart. Schade, dass wir kurz vor Ende in Holzheim noch zwei Punkte liegegelassen haben. Aber wir können darauf aufbauen.“

Der Keeper erwartet am Sonntag gegen Frintrop ein kampfbetontes Duell im Willy-Lemkens-Sportpark. Die Sonsbecker Bilanz gegen den Aufsteiger ist positiv. Anfang dieses Jahres gewannen die Rot-Weißen 3:1 in einem Testspiel. In der Saison 2023/2024 behielt Sonsbeck jeweils mit 2:0 die Oberhand. Aber Losing warnt vor solchen Statistiken: „Davon können wir uns nichts kaufen. Jedes Spiel fängt bei null an, es kommt auf Kleinigkeiten an.“

Personell sieht’s im Vergleich zur Vorwoche nicht wesentlich anders aus. Niklas Binn ist zwar wieder dabei, da der Stürmer aber die Woche nicht trainieren konnte, wird er keine ernsthafte Alternative sein. Der 24-Jährige wird wohl auf der Bank Platz nehmen.