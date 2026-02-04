Sonsbecker Torflaute kostet Punkte im Abstiegskampf

Heinrich Losing war am Sonntag nach der bitteren 0:1-Heimschlappe die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Der Trainer des Oberligisten SV Sonsbeck hatte gegen den FC Büderich ein deutliches Chancenplus seiner Mannschaft registriert, musste dem Gästetrainer nach dem Schlusspfiff aber zu einem glücklichen Auswärtssieg gratulieren. Die Rot-Weißen offenbarten wie schon in der Hinrunde eine eklatante Abschlussschwäche. Ein großer Minuspunkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der SVS steht auf dem viertletzten Tabellenplatz. Ein Rang, der am Saisonende den direkten Abstieg bedeuten könnte.
„Die schwache Chancenverwertung ist unser großes Manko“, sagt Losing, der in der Winterpause mit Daniel Gorden Raul von Ratingen 04/19 einen neuen Stürmer in den Kader geholt hat. Doch Wunderdinge sind von dem Offensivmann nicht zu erwarten, da er fast ein halbes Jahr verletzt war. Losing stellt klar, dass nicht nur Angreifer wie Niklas Binn, Lorik Rama und Klaus Keisers mehr Torgefahr ausstrahlen, sondern auch die Außenbahnspieler „mehr Chancen kreieren“ müssen. Der SVS kommt auf erst 22 Saisontreffer.
Shadi Ghrayeb, der zweite Winter-Zugang, zeigte gegen Büderich seine Stärken beim Einwurf. „Die können eine Waffe sein“, bemerkt Losing. Die langen Einwürfe des 22-Jährigen in den Strafraum haben Flanken-Qualität.
Auch wenn die Punkte aus dem Kellerduell futsch sind, sieht der SVS-Trainer seine Mannschaft stark genug, um am nächsten Samstag im Grotenburg-Stadion vor großer Kulisse für eine Überraschung zu sorgen. So wie vor drei Jahren, als die Sonsbecker am 4. Februar 2023 durch einen Treffer von Philipp Elspaß den KFC Uerdingen mit 1:0 bezwangen. Ein gutes Omen? Auch damals war’s bei einer ähnlichen sportlichen Ausgangssituation ein Flutlichtspiel mit Anstoßzeit um 18 Uhr.
