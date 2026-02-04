Sonsbecker Torflaute kostet Punkte im Abstiegskampf

Zu diesen Zielen kann man vom Flughafen Weeze aus fliegen

Von Kreta bis Barcelona, von Marrakesch bis Ibiza: Der Flughafen Weeze stellt seinen neuen Sommerflugplan 2024 vor. Wir stellen die Städte und Ziele vor, in die man vom Niederrhein aus fliegen kann. Beliebt bei Touristen: Teneriffa ist die größte Insel der zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln. Neu im Sommerflugplan ab Weeze ist Dubrovnik in Kroatien. Alicante: In etwa zwei Stunden und 45 Minuten ist man in Alicante an der Costa Blanca, bekannt für seinen ausladenden Sandstrand. Agadir: In Marokko gibt es gleich mehrere Ziele, die von Weeze aus angeflogen werden können. Agadir liegt an der Atlantikküste am Fuße des Atlasgebirges. Essaouira ist eine Hafenstadt in Marokko – und erneut auf dem Flugplan in Weeze. Auch nach Ancona geht es im Sommerflugplan. Die Hafenstadt an der Adriaküste ist unter anderem bekannt für ihre Strände. Eine der größten Städte am Canal du Midi ist Beziers. Hier ein Blick auf die Altstadt. Asturien Schroffe Schönheit: Asturien im Nordwesten Spaniens ist für seine zerklüftete Küste und Berge bekannt. Barcelona ist eine der angesagtesten Städte Europas. Aus Weeze kommt man gleich zu zwei Flughäfen: Nach Reus und Girona. Bari: Eine lebendige Stadt an der Adriaküste von Apulien ist Bari mit der Basilica di San Nicola . Cagliari: Die Restaurants von Cagliaris sind nicht nur kulinarisch zu empfehlen, auch ihr Ambiente machen sie zu einem Highlight. Cagliari ist die Hauptstadt der italienischen Insel Sardinien. Castellon (Valencia): Mit Ryanair geht es ab Weeze nach Castellon, das direkt neben Valencia liegt. Auf dem Bild zu sehen ist das historische Ensemble der Plaza de la Virgen. Edinburgh: Die Hauptstadt Schottlands ist kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Kulinarische Highlights auf der einen und Sehenswürdigkeiten wie das Edinburgh Castle auf der anderen Seite machen die Stadt an der Ostküste zum beliebten Touristenziel. Faro: Vom Airport Weeze ist Faro innerhalb von gut drei Stunden per Flugzeug zu erreichen. Auch wenn Faro etwas im Schatten bekannterer Städte Portugals steht, lockt der Ort unter anderem mit seinem historischen Ortskern. Fes: Die marokkanische Stadt Fes wird auch das „Athen von Afrika” genannt. Bei Touristen besonders beliebt ist die Medina, die Altstadt. Fuerteventura: Die zweitgrößte der Kanarischen Inseln ist bekannt für zahlreiche weiße Sandstrände und klares Wasser. Perfekt für einen Strandurlaub geeignet. Ibiza lockt Badeurlauber, Partytouristen, die Schönen und Reichen – aber auch Wassersportler. Ab Weeze fliegt Ryanair auf die Balearen-Insel. Kopenhagen: Königsschlösser, kleine Gassen mit bunten Häuschen und ganz viel Kulinarik: Kopenhagen ist Dänemarks Hauptstadt und im Sommer erneut im Flugplan ab Weeze. In Malaga kann man Strandurlaub und eine Städtereise miteinander verbinden. Praktisch für Urlauber: Der Flughafen liegt nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt. Marrakesch: Ein Stadt, bei der schon der Name klingt: Marrakesch, die „rote Stadt” ist nur eines von mehreren Zielen in Marokko, die man ab Weeze anfliegen kann. Nador: Mit Ryanair geht es auch ins marokkanische Nador. Die Stadt liegt direkt an der Küste im Norden des Landes. Oujda: Die größte Stadt im Osten Marokkos ist guter Ausgangspunkt für Reisen in der Region. Die Innenstadt lässt sich bequem per Fuß erkunden. Palma de Mallorca: Die liebste Inseln der Deutschen steht auch auf dem Flugprogramm ab Weeze. Palma ist eines der am häufigsten angeflogenen Ziele vom Niederrhein aus. Von hier aus lassen sich die vielen Facetten Mallorcas entdecken. Porto als Städtereisenziel ist in Europa längst schon mehr als ein Geheimtipp. Rabat ist die Hauptstadt Marokkos. Sie liegt an der Atlantik-Küste und lockt unter anderem mit den engen Gassen der alten Medina. Sevilla ist die Hauptstadt Andalusiens in Südspanien. Zu entdecken gibt es nicht nur kulturelle Höhepunkte wie die Kathedrale von Sevilla, sondern auch gemütliche Viertel wie Triana. Die Hafenstadt Tanger ist eine der ältesten Marokkos. Das Herz der Stadt ist die kleine Medina. Tanger macht besonders spannend, dass sich die Stadt im Wandel befindet. Thessaloniki: Die Hafenstadt liegt auf dem griechischen Festland und ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Thessaloniki ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum der Region Makedonien. Zadar hat spürbare römische und venezianische Einflüsse. Zagreb bietet alles, von Kultur über Nachtleben bis hin zu Kulinarik. Korfu gilt als Griechenlands grüne Insel. Kos hat kilometerlange Sandstrände zu bieten. Heraklion bietet urbanes Griechenland zum erleben. Mailand Bergamo liegt 45 Kilometer von Mailand und fünf Kilometer von Bergamo. Pescara liegt an der italienischen Adriaküste Pula in Kroatien ist die größte und älteste Stadt Istriens. Trapani im Westen Siziliens ist ab März 2024 von Weeze aus erreichbar. Zakynthos - die Insel im Ionischen Meer ist auch sehr beliebt bei Touristen.