Sonsbecker Testspieler geben Empfehlungsschreiben ab Sihun Kikm trifft beim 3:1 des Oberligisten SV Sonsbeck gegen Arminia Klosterhardt im Test. von René Putjus · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Sonsbeck siegte 3:1 gegen Klosterhardt. – Foto: Jens Kröll

Besser hätte es für Sihun Kim als Testspieler des Oberligisten SV Sonsbeck nicht laufen können. Der 20-jährige Offensivmann fügte seinem Empfehlungsschreiben am Samstag gegen Arminia Klosterhardt einen Treffer bei. Die Sonsbecker gewannen mit einem arg dezimierten Kader auch das zweite Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Die Gastgeber schlugen den Landesligisten 3:1 (2:1).

Nur vier Ersatzspieler beim SVS

Vier Auswechselspieler standen Heinrich Losing zur Verfügung, darunter der Südkoreaner Kim, der in der vergangenen Saison drei Treffer für den Mülheimer FC erzielt hatte. Der zweite Probespieler, Wiktor Stolc, gehörte der Startelf als Innenverteidiger in der Dreierkette mit Shadi Ghrayeb sowie Tymoteusz Miller an. Robin Schoofs und Philipp Elspaß, eigentlich gesetzt in der Abwehrreihe, sind noch im Urlaub. Dominic Miller, der in dieser Woche verpflichtet wurde, startete wie beim 7:0 über Borussia Veen auf der Außenbahn. Jannis Pütz trug die Kapitänsbinde.

Der erste Treffer fiel in der 23. Minute durch Niklas Binn. Das Zuspiel kam von Tom Cappel. Der Neuzugang vom Bezirksligisten DJK Twisteden glänzte auch beim zweiten Sonsbecker Tor als Vorbereiter. Julian Keibel war fürs 2:1 verantwortlich (44.). Dazwischen war Sergen Dogan der Ausgleich gelungen. Der Klosterhardter überwand Ex-MSV-Keeper Julius Paris in der 25. Minute. Kim führt sich gut ein Zur zweiten Hälfte brachte Losing vier neue Leute in die Partie, unter anderem im Sturm Kim für Binn. Der 20-Jährige führte sich gut ein. Er schoss mit einer Volleyabnahme das 3:1 nach gut einer Stunde. Die Flanke von der linken Seite kam von Ghrayeb. Nach der Pause verflachte die Begegnung, die Gäste hatten mehr Offensivaktionen. Losing war froh, dass „sich kein weiterer Spieler verletzt hat“.