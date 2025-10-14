Sonsbecker Spieler müssen sich nicht grämen

„Leider haben wir‘s nicht geschafft, die Führung mit in die Pause zu nehmen“, ärgerte sich Losing. Krajac traf dann aus zentraler Position von der Strafraumgrenze zum 2:1 (50.). Danach brachte Ratingen-Trainer Damian Apfeld mit einigen Wechseln neuen Schwung in die Partie. Keine drei Minuten auf dem Rasen setzte Yannik Geisler den Ball an den linken Pfosten. Die Partie entwickelte sich immer weiter zu einem echten Spitzenspiel.

Die 300 Zuschauer kamen auf ihre Kosten. In der 67. Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Ratingen. Schoofs hatte den Ball in einem Zweikampf an die „herabhängende Hand“ bekommen. Losing fand die Entscheidung mehr als fragwürdig: „Da konnte Robin nichts machen. Das war eine Konzessionsentscheidung.“ Ratingens Torjäger Emre Demircan ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte zum 2:2 (68.). In der Schlussphase hatten Krajac und de Stefano sogar noch Chancen auf den dritten Treffer.

Punkt wäre verdient gewesen

Bei den Hausherren stand Guiliano Zimmerling nach einer Verletzung zum ersten Mal wieder in der Startelf, war direkt Dreh- und Angelpunkt und bereite zwei Treffer vor. Sein direkter Gegenspieler war Sonsbecks Youngster Semih Güngör, der dennoch stark dagegenhielt und in Ratingen wichtige Erfahrungen in seiner Entwicklung sammelte. Güngör: „Wir haben leider verloren, weil wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben. Der Elfmeter gegen uns war aus meiner Sicht unnötig, genauso wie einige Ballverluste. Trotzdem haben wir alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“

Der 19-Jährige fügte noch an: „Zimmerling ist ein Spieler mit enorm viel Erfahrung, einer super Technik und einer richtig guten Übersicht. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen und ETB. Deshalb wusste ich schon ein bisschen, wie er spielt. Mir war klar, dass man gegen ihn eng dranbleiben und ihn nicht aufdrehen lassen darf. Ich mag es, mich mit solchen Jungs zu messen – das motiviert mich ungemein.“