Sonsbecker Spieler müssen sich nicht grämen

Obwohl der SV Sonsbeck die Heimreise nach der 2:3 (1:1)-Niederlage beim Tabellenführer Ratingen 04/19 mit leeren Händen antreten musste, war Cheftrainer Heinrich Losing nicht grantig. Die beiden Führungen durch Marco de Stefano und Linus Krajac reichten nicht aus, um etwas Zählbares aus dem Spitzenspiel mitzunehmen. „Ratingen hat schon eine starke Truppe. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten super Phasen. Leider haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt“, sagte de Stefano.
Entscheidend aus Ratinger Sicht war der Treffer des eingewechselten Rinor Rexha, der in der 86. Minute mit einem Traumtor die Partie zugunsten der Hausherren drehte. Losing meinte: „Das ist sehr bitter für uns. Aus einer Zwei-gegen-zwei-Situation, wo wir in der Offensive zu leicht den Ball hergeben, entsteht das 2:3.“ Er sprach seinem Team dennoch ein großes Kompliment aus: „Wir mussten auch in Ratingen wieder einige Ausfälle wegstecken. Im Laufe der Partie sind auch noch Jannis, Niklas und Robin verletzt raus. Hingegen hatte Ratingen den kompletten Kader zur Verfügung. Das bekamen wir nach den Wechseln auch zu spüren. Die Qualität im Kader hat sicherlich den Unterschied ausgemacht.“
Spielmacher Jannis Pütz klagte über ein Schwindelgefühl (64.), Stürmer Niklas Binn sowie Kapitän Robin Schoofs verließen jeweils mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung frühzeitig das Feld. Dennoch versteckte sich Sonsbeck nicht und verlangte Ratingen alles ab. Marco de Stefano brachte die Rot-Weißen per Elfmeter in Führung (44.). Sebastian Leurs hatte Ali Hassan Hammoud an die Hand geköpft. Aber postwendend und Sekunden vor der Pause schlug Ratingen zurück. Nach einem schönen Seitfallzieher von Georgios Touloupis, den Kenan Mehmedovic gerade noch abwehren konnte, war Hammoud zur Stelle und staubte zum 1:1 (45.) ab.
„Leider haben wir‘s nicht geschafft, die Führung mit in die Pause zu nehmen“, ärgerte sich Losing. Krajac traf dann aus zentraler Position von der Strafraumgrenze zum 2:1 (50.). Danach brachte Ratingen-Trainer Damian Apfeld mit einigen Wechseln neuen Schwung in die Partie. Keine drei Minuten auf dem Rasen setzte Yannik Geisler den Ball an den linken Pfosten. Die Partie entwickelte sich immer weiter zu einem echten Spitzenspiel.
Die 300 Zuschauer kamen auf ihre Kosten. In der 67. Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Ratingen. Schoofs hatte den Ball in einem Zweikampf an die „herabhängende Hand“ bekommen. Losing fand die Entscheidung mehr als fragwürdig: „Da konnte Robin nichts machen. Das war eine Konzessionsentscheidung.“ Ratingens Torjäger Emre Demircan ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte zum 2:2 (68.). In der Schlussphase hatten Krajac und de Stefano sogar noch Chancen auf den dritten Treffer.
Bei den Hausherren stand Guiliano Zimmerling nach einer Verletzung zum ersten Mal wieder in der Startelf, war direkt Dreh- und Angelpunkt und bereite zwei Treffer vor. Sein direkter Gegenspieler war Sonsbecks Youngster Semih Güngör, der dennoch stark dagegenhielt und in Ratingen wichtige Erfahrungen in seiner Entwicklung sammelte. Güngör: „Wir haben leider verloren, weil wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben. Der Elfmeter gegen uns war aus meiner Sicht unnötig, genauso wie einige Ballverluste. Trotzdem haben wir alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“
Der 19-Jährige fügte noch an: „Zimmerling ist ein Spieler mit enorm viel Erfahrung, einer super Technik und einer richtig guten Übersicht. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen und ETB. Deshalb wusste ich schon ein bisschen, wie er spielt. Mir war klar, dass man gegen ihn eng dranbleiben und ihn nicht aufdrehen lassen darf. Ich mag es, mich mit solchen Jungs zu messen – das motiviert mich ungemein.“
Die Englische Woche setzt sich für den SVS am Mittwoch, 19.30 Uhr, mit dem Niederrheinpokal-Duell in Jüchen fort.