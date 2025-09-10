Sonsbecker Punkte-Bilanz lässt aufhorchen

Der Saisonstart in die Oberliga ist dem SV Sonsbeck gelungen. Setzt das von Verletzungen geplagte Team am Mittwoch ab 19.30 Uhr den Erfolgsweg wettbewerbsübergreifend fort, winkt der Einzug ins Achtelfinale des Niederrheinpokals. Wovor Trainer Heinrich Losing warnt.

Tabellenfünfter. Klingt gut für einen familiären Ausbildungsverein in seiner vierten Oberliga-Saison in Folge mit voller Konzentration auf den Klassenerhalt. Nach vier Spieltagen sagt diese Platzierung in einer 18er-Liga nicht viel aus. Dass Sonsbeck sieben Punkte geholt hat, lässt aber zumindest aufhorchen. Zumal die bisherigen Gegner diese Vorjahres-Visitenkarten vorweisen: Siebter, Regionalligist, Dritter, Fünfter.

Das Erfolgsrezept des SV Sonsbeck fasste Stefan Janßen, Trainer des VfB Homberg nach der 0:1-Derby-Niederlage seiner Mannschaft im Willy-Lemkens-Sportpark vergangenen Sonntag zusammen: „schnelles Umschaltspiel, brutale Effektivität, sehr gute Verteidigung.“ Zusätzlich steht das Team für eine ausgezeichnete Mentalität. Als Beispiel nennt Janßen einen Spieler, dem er als Trainer des SV Straelen im Landesliga-Abstiegskampf 2013 schon als U19-Akteur das Vertrauen schenkte: „Sebastian Leurs ist ein unfassbar guter Typ, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst.“

Damals steckte er die Doppelbelastung aus Jugend- und Seniorenspielen weg, am Sonntag die aus der Partie bei Schwarz-Weiß Essen davongetragene Fußverletzung. Der 30-Jährige rackerte, organisierte, war für den Gegner unangenehm, agierte clever – wie auch seine Abwehrketten-Kollegen Robin Schoofs, Philipp Elspaß und Tobias Meier, die alle 29 Jahre alt sind. Jannis Pütz räumte davor als Sechser ab und gehört mit 28 Jahren ebenfalls zu den erfahrenen Kadermitgliedern. Die übrigen Spieler der aktuellen Stammelf sind zwischen 19 und 25 Jahre alt.

Routinier Leurs sprach rund um das Derby das mitunter noch fehlende Verantwortungsbewusstsein junger Mitspieler an, wenn etwa in hektischen Situationen „mal nicht alle eingeteilt werden.“ So kam im Anschluss an einen Homberger Eckball in der Nachspielzeit der gegnerische Verteidiger frei zum Kopfball. „In unserer Liga geht es sehr eng zu, man bekommt nicht etliche Chancen. Da braucht es auch mal Glück. Man darf sich aber nicht darauf verlassen, sondern muss immer hundert Prozent geben“, sagte er schon drei Tage vor dem Kreisduell gegen Homberg.

Nach dem Schlusspfiff packte das Mannschaftsratsmitglied lobende und kritische Worte in einen Satz: „Heute waren letztlich alle top – das sah beim Aufwärmen noch anders aus.“ Das habe Heinrich Losing auch direkt angesprochen. Der Trainer stelle das Team ohnehin immer hervorragend ein, sagt Leurs, der am 30. September 31 wird und seine nunmehr elfte Saison in Sonsbeck spielt. „Ich habe 28 Jahre als Fußballer rum und will die 30 gern voll machen. Am liebsten hier.“

Es geht nach Düsseldorf

Aus all diesen Worten – den warmen und den kritischen – lässt sich ableiten, dass derzeit vieles gut läuft beim SV Sonsbeck. Man stelle sich vor, die Mannschaft hätte die Halbzeit in Überzahl bei Schwarz-Weiß Essen noch in Punkte umgemünzt und nach der Führung gegen Homberg das 2:0 nachgelegt. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des Fußballs, dass in einer solchen Situation der Leichtsinn Einzug halten würde.Schließlich wartet in der zweiten Pokalrunde mit dem Düsseldorfer TV Kalkum-Wittlaer jetzt „nur“ ein Bezirksligist.

Doch erstens gab es beim ETB keine Punkte und gegen Homberg kein 2:0. Zweitens winkt Trainer Losing bei „Leichtsinn“ und „nur Bezirksligist“ entschieden ab und warnt: „Wir haben uns schon in der ersten Runde gegen einen Bezirksligisten schwergetan.“ Beim Duisburger FV 08 gelang den Sonsbeckern vor einem Monat erst nach zwei Platzverweisen für den Gegner die Führung. Danach machten es die Rot-Weißen lange spannend, bis sie das Spiel in der Nachspielzeit durch zwei weitere Tore für sich entschieden.

„Wir hätten in der ersten Runde locker verlieren können“, sagt Losing. „Die Jungs wissen, dass es keine leichten Aufgaben gibt.“ Außerdem habe man selbst Rot-Weiß Essen fast geschlagen, erinnert der Coach an das Viertelfinale im Vorjahr, als der SVS bis kurz vor Schluss führte, bevor der zwei Klassen höher angesiedelte Traditionsklub binnen fünf Minuten drei Tore schoss.

Gegen den TV Kalkum-Wittlaer ist Sonsbeck der zwei Klassen höher spielende Verein. „Sich mit ihnen zu messen, zu sehen, wo unsere Grenzen sind, darin liegt ein großer Reiz“, sagt Navid Fazeli. Der 36-Jährige war lange Jugendtrainer beim Düsseldorfer Klub und ist seit der Saison 2021/2022 verantwortlich für die erste Mannschaft. Aktuell ist sein Team in der Bezirksliga-Gruppe 1 Vorletzter. „Aber die Stimmung ist gut, die Trainingsbeteiligung hoch“, sagt Fazeli. Einerseits spricht er von „Bonusspiel“ und „einem anderen Niveau ab Oberliga“. Andererseits vom für viele Gegner unangenehmen Kunstrasen und davon, dass Kalkum-Wittlaer alles reinhauen wolle und dass in einem Spiel alles möglich sei. Und Losing sagte nach dem Duell gegen Homberg: „Ich werde im Pokalspiel nicht acht neue Leute bringen, aber drei, vier schon. Wir werden Frische brauchen.“