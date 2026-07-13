Sonsbecker Neuzugänge machen auf sich aufmerksam

Der SV Sonsbeck gibt Gas. – Foto: Arno Wirths

Der Top-Transfer des Oberligisten SV Sonsbeck schaute sich das erste Testspiel der Sommervorbereitung gegen Borussia Veen zunächst von der Bank aus an. Jannik Hinsenkamp stand in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten, Julius Paris, Zugang vom MSV Duisburg, kam nach der Pause in die Partie. Beide Torhüter blieben ohne Gegentreffer. Die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing besiegte den Bezirksligisten mit 7:0 (2:0). Drei neue Spieler machten mit Toren auf sich aufmerksam.

Die Kader beider Mannschaften waren stark dezimiert. Auf Sonsbecker Seite fehlten unter anderem Kapitän Robin Schoofs wegen seines Urlaubs, der beruflich verhinderte Jannis Pütz, der angeschlagene Philipp Elspaß sowie die verletzten Timo Lehmkuhl und Klaus Keisers. Keisers fällt wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison aus, Lehmkuhl könnte aufgrund einer Kniereizung die komplette Vorbereitung verpassen.

Bei den Hausherren standen drei der sieben Zugänge in der Anfangsformation. Zudem begann Testspieler Dominic Miller auf der linken Außenbahn. Giuseppe Mirason Geukes vom SV Biemenhorst war Teil der Dreierkette, Julian Keibel von Hamborn 07 lief im zentralen Mittelfeld auf, Bradley Asoh vom VfB Speldorf im Sturm.

Den ersten Treffer der neuen Saison erzielte Daniel Gorden Raul in der fünften Minute nach einem Zuspiel von Niklas Binn, der die Kapitänsbinde trug. Asoh erhöhte auf 2:0 (35.). Die feine Vorarbeit leistete Keibel, der im Spiel der Sonsbecker sehr präsent war.

Die zweite Hälfte begann mit einigen Minuten Verspätung. Während die Spieler auf den Rasen zurückkehrten, brach neben ihnen am Stankett ein Zuschauer bewusstlos zusammen. Dem älteren Mann ging es wenig später zwar schon wieder besser, ein Rettungswagen brachte ihn aber sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Cappel trifft nach seiner Einwechslung doppelt

Beim Oberligisten wurden mit dem Wiederanpfiff neben Paris auch Tom Cappel von DJK Twisteden für Asoh und Dean Wright von Waldhof Mannheim II, ein weiterer Probespieler, für Geukes eingewechselt. Geukes hatte über Schmerzen am Zeh geklagt.

Cappel schnürte einen Doppelpack (49., 90.). Zudem trafen erneut Raul (65.) sowie Keibel (70.) und Asoh (77.), der in der 73. Minute wieder eingewechselt worden war.

Losing und Veens Trainer Alexander Wisniewski wollten den Test nicht überbewerten und sprachen von einer guten Konditionseinheit. Bei den Gästen gab Julian Schmelzer nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Sonsbeck möchte Testspieler Miller verpflichten

Miller, der zuletzt für den VfB Speldorf spielte, überzeugte Losing. Der Trainer würde den 23-Jährigen gerne verpflichten: „Da stimmt das Gesamtpaket. Nach der Verletzung von Klaus müssen noch zwei, drei neue Leute her.“ Auch ein dritter Torhüter wird weiterhin gesucht.

Sonsbeck: Hinsenkamp (46. Paris) - Ghrayeb, T. Miller, Geukes (46. Wright), Janßen, Krajac, Keibel, D. Miller, Binn (73. Asoh), Asoh (46. Cappel), Raul.

Veen: Huxhagen - Klemmer, H. Terlinden, van Bonn (52. Engelke), Balonier, Quernhorst, Schmelzer, van den Brock, Dargel, Starbatty (85. Schmitz), Bongartz (31. Kerkmann).