Sonsbecker Negativlauf setzt sich fort, Meerbusch klettert

Der Tag zuvor lief ganz nach Gust von Tabellenführer Ratingen 04/19. Mit dem KFC Uerdingen, VfB Homberg und den Sportfreunden Baumberg ließen drei der heißesten Verfolger am Freitag Punkte liegen. Ratingen selbst fuhr drei Zähler mit einem 2:0-Sieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen ein. Der VfL Jüchen-Garzweiler sorgte als Aufsteiger unterdessen für das nächste Ausrufezeichen und drückte den angesprochenen Baumbergern eine 5:1-Klatsche auf. Der 1. FC Kleve sicherte sich drei immens wichtige Zähler im Kellerduell mit dem SV Biemenhorst.

Am Samstag setzte sich der TSV Meerbusch mit 2:0 gegen den SV Sonsbeck durch und versetzt das Team von Heinrich Losing damit noch tiefer in die Krise.

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp ________________ Doppelter Weber sichert Hilden drei Zähler

Auf dem schnuckligen Kunstrasen in Hilden kann es schon einmal schnell heiß hergehen. So brauchten die Homberger Gäste nur zehn Spielminuten, um nach einem Konter zuerst zuzustechen. Johann Noukoumo legte ab auf Leon Schütz, der sein erstes Saisontor für den VfB feiern durfte. Hilden war in der weiteren Phase bemüht und antwortete vor dem Halbzeitpfiff mit einem Doppelschlag. Zunächst stellte Phil Zimmermann in Folge eines Freistoßes wieder auf Gleichstand (36.), kurz darauf schlug Pascal Weber nach Hereingabe von Pascal Weber eiskalt zu (38.). Doch damit nicht genug in der vogelwilden ersten Hälfte: Auch die Gäste meldeten sich wieder vor im gegnerischen Strafraum an und sorgten ihrerseits durch Alessio Tafa für das 2:2 (44.). Hilden verzeichnete bis dahin Feldvorteile und legte im zweiten Durchgang in Sachen Toren nach. Zunächst brachte Maximilian Wagener die Hausherren wieder in Führung (67.), woraufhin Weber auch noch seinen zweiten Tagestreffer nachlegte (76.). Weitere Wendungen hatte die Partie nicht in petto. Homberg muss einen zarten Rückschlag im Kampf um die besten Plätze einstecken. VfB 03 Hilden – VfB Homberg 4:2

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabio Bachmann, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Lukas Lier, Pascal Weber, Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, James Shepard, Connor Klossek, Julian Bode (35. Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro), Leon Schütz, Luca Thissen, Emir Demiri, Johann Noubissi Noukumo, Alessio Tafa - Trainer: Stefan Janßen - Co-Trainer: Fabian Schmidtke

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen)

Tore: 0:1 Leon Schütz (10.), 1:1 Phil Zimmermann (36.), 2:1 Pascal Weber (38.), 2:2 Alessio Tafa (44.), 3:2 Maximilian Wagener (67.), 4:2 Pascal Weber (76.) ________________ Ratingen setzt Serie an der Tabellenspitze fort

Der Tabellenführer kann sich weiterhin auf seine Topscorer verlassen. Zunächst zeigte Emre Demircan vom Elfmeterpunkt seine gewohnte Kaltschnäuzigkeit (27.), im zweiten Durchgang durfte sich auch sein kongenialer Partner Sven Kreyer in den Torschützenbogen eintragen (54.). Auf dem heimischen Rasenplatz konnte Ratingen in der Folge die Führung behaupten und verschafft sich für den Moment auch etwas Luft auf das Verfolgerfeld. Ratingen 04/19 – ETB Schwarz-Weiß Essen 2:0

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (87. Armin Deljkovic), Clinton Asare (90. Phil Spillmann), Rinor Rexha (80. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz (82. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (83. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Elefterios Theocharis, Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Armen Shavershyan, Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei (60. Rotosson Kanu), Tim Kaminski, Youssef Kamboua, Marcello Romano (79. Nabil El-Hany), Joshua Telesphore Kapenda (48. Sanjin Vrebac) - Trainer: Björn Matzel

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 367

Tore: 1:0 Emre Demircan (27. Handelfmeter), 2:0 Sven Kreyer (54.) ________________ Kleve ringt Biemenhorst im Abstiegskracher nieder

Kleve agierte bemüht im Abstiegskracher, erlöste sich aber erste in der zweiten Hälfte. Elias Reffeling setzte sich auf seiner Seite stark durch und setzte Juliano Ismanovski in Szene, der die beruhigende Führung für die Hausherren besorgte (68.). Es ging in die Schlussphase, wo Zugang Ole Kook sich einen hervorragenden Moment für seinen ersten Saisontreffer sorgte und den Gästen mit dem 2:0 den vorgezogenen Todesstoß versetzte (81.). 1. FC Kleve – SV Biemenhorst 2:0

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster (85. Ilkay Arif Akpinar), Juliano Ismanovski (88. Daniel Fernando da Costa), Diwan Duyar (88. Felix Beeker), Dario Gerling (57. Ole Kook), Elias Reffeling (72. Nermin Badnjevic) - Trainer: Umut Akpinar

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Fabian Krichel, Pascal Spallek, Chong Johnny Lu, Niklas Ridder, Luca Puhe, Nathnael Scheffler, Jannis Schmitz, Joshua Müller, Taric Boland - Trainer: Jürgen Stratmann

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg) - Zuschauer: 476

Tore: 1:0 Juliano Ismanovski (68.), 2:0 Ole Kook (81.) ________________ Torloses Remis in Hamminkeln: KFC fehlt die Kaltschnäuzigkeit

>>> Zum Spielbericht Auch wenn der KFC insgesamt sicher eine Chancenplus gegen den Aufsteiger verzeichnete, reichte es am Ende nicht für einen eigenen Treffer. Besonders die eigentliche Lebensversicherung Alexander Lipinski hatte einige Male den goldenen Treffer auf dem Fuß. SV Blau-Weiß Dingden – KFC Uerdingen 0:0

SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Jonas Schneiders (58. Lukas Maximilian Valler), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (58. Jan-Niklas Haffke), Moritz Osthoff (90. Michael Leyking), Luka Grlic (89. Christian Gurny), Ibrahim Kouyate (75. Yannik Hundt) - Trainer: Sebastian Amendt

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (83. Dave Fotso Youmssi), Ephraim Kalonji (71. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Adam Tolba (71. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Tore: keine Tore ________________ Jüchen feiert höchsten Saisonsieg gegen Baumberg

Die Jüchener umrahmten den ersten Durchgang jeweils mit einem Führungstreffer. Zunächst sorgte Nils Friebe auf Vorarbeit von Vincent Zajaczkowski für den Blitzstart des Aufsteigers (3.). Zwar brachte Farhan Ghaznawi die Baumberger wieder auf Augenhöhe (22.), doch Jüchen hatte auch zum Ende der ersten 45 Minuten den längeren Atem und ging durch Yuto Inoue erneut in Führung (44.). Der 24-jährige Japaner zeigte an diesem Abend sein gutes Näschen und durfte seine Farben mit dem 3:1 erstmal beruhigt durchschnaufen lassen (60.). Und spätestens als Justin Francis nur wenig später auch den vierten Treffer für Jüchen nachlegte, war die Partie im Grunde gegessen. In der Schlussphase schraubte Friebe das Ergebnis sogar noch in die Höhe (74.), was gleichbedeutend mit dem höchsten Saisonsieg der Elf von Daniel Klinger. VfL Jüchen-Garzweiler – Sportfreunde Baumberg 5:1

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones, Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen (79. Dragan Kalkan), Benjamin Schütz, Sebastian Wilms, Nils Friebe, Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue (77. Jeremy Fabiano Gaudian) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Denis Sitter, Florian Haderer, Hayato Uchimura, Enis Vila, Louis Klotz, Timo Hölscher, Berkem Eyyrb Kurt, André Mandt, Farhan Ghaznawi - Trainer: Salah El Halimi - Co-Trainer: Mohamed Rifi

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke

Tore: 1:0 Nils Friebe (3.), 1:1 Farhan Ghaznawi (22.), 2:1 Yuta Inoue (44.), 3:1 Yuta Inoue (60.), 4:1 Justin Paul Francis (60.), 5:1 Nils Friebe (74.) ________________ Meerbusch braucht nicht viele Chancen gegen Sonsbeck

In einer größtenteils chancenarmen ersten Hälfte hatte der TSV dank eines Kopfballtreffers von Daniel Hoff die Nase vorn (7.). Auch im zweiten Durchgang sorgte Meerbusch für den griffigeren Auftakt. Sonsbeck bekam in der eigenen Gefahrenzone keinen Zugriff, Florian Berisha nutzte dies mit einem schönen Schlenzer zum 2:0 aus (52.). Sonsbeck konnte in der Folge keine nennenswerte Schlussoffensive mobilisieren, Philipp Elspaß' Elmeter an den Querbalken war noch die beste Möglichkeit (71.). Insgesamt konnte Meerbusch aber ie Führung ins Ziel bringen, wodurch sich der Sonsbecker Negativtrend fortsetzt. TSV Meerbusch – SV Sonsbeck 2:0

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira (72. Ilyas Vöpel), Aaron Addo, Leart Lahi, Reo Kamiyama, Micah Cain, Pablo Ramm (90. Mohamed Dbouki), Florian Berisha (77. Dion Gutaj) - Co-Trainer: Rene Evertz - Co-Trainer: Moritz Körner - Trainer: Marcel Winkens

SV Sonsbeck: Jan Fauseweh, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (68. Lorik Rama), Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac, Mahmud Sahintürk (88. Florian Josip Berisic), Klaus Keisers - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 137

Tore: 1:0 Daniel Hoff (7.), 2:0 Florian Berisha (52.)

Besondere Vorkommnisse: Philipp Elspaß (SV Sonsbeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (71.). ________________ Das sind die Spiele am Sonntag SpVg Schonnebeck - FC Büderich

Morgen, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH