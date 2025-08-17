Sonsbecker Effizienz bringt ersten Dreier

Mit einem starken Schlussmann Kenan Mehmedovic und Spielglück haben sich die Fußballer des SV Sonsbeck in der Auftaktpartie zur neuen Oberliga-Saison in Meerbusch die ersten drei Punkte gesichert. Beim SV Büderich setzte sich das Team von Heinrich Losing mit 3:1 (0:1) durch. Ausgelassen freuen über den Auswärtssieg wollte sich der Trainer aber nicht, denn das Verletzungspech hat bei den Rot-Weißen abermals zugeschlagen.

So war klar, dass der junge Neuzugang Mehmedovic zwischen den Pfosten steht. Es fehlten die Alternativen. Neben Jan Fauseweh (Arm gebrochen) fiel auch Jannik Hinsenkamp mit einer Kapselverletzung in einem Finger aus. Mehmedovic zahlte das Vertrauen mit tollen Paraden zurück. Über einen höheren Rückstand hätte sich der SVS nicht beschweren können. Vor dem Wechsel spielten die Gäste zu emotionslos, es fehlte phasenweise die Intensität im Anlaufverhalten.

In der Schlussphase der ersten Hälfte, die bis dahin zumeist ausgeglichen war, leisteten sich die Sonsbecker zu viele leichte Ballverluste. Das 0:1 fiel kurz vor dem Seitenwechsel. Stürmer Jan Niklas Kühling drehte sich nach einem Einwurf mit dem Rücken zum SVS-Tor stehend um Kapitän Robin Schoofs herum und erzielte fast im Liegen die Führung (45.+1).

Keisers fehlt verletzt

Neben Schoofs stand überraschend Christoph Elspaß, der spielende Co-Trainer, in der Innenverteidigung auf dem Büdericher Kunstrasen. Er rutschte für seinen Bruder Philipp (Urlaub) in die Startelf. Klaus Keisers sollte eigentlich der Anfangsformation angehören. Doch beim Warmmachen winkte er ab, weil eine Ferse schmerzte. „Klaus kann sich nicht erklären, woher die Verletzung kommt. Hoffentlich fällt auch er nicht noch wochenlang aus“, so Losing, der sein Team in einem 4-1-4-1 aufs Feld schickte. Niklas Binn bildete die einzige Spitze.

Mit dem Toreschießen begannen die effektiveren Gäste in der 65. Minute. Linus Krajac glich mit einem strammen Schuss aus rund 20 Metern aus. Die Losing-Elf hatte nun mehr Zugriff. Der 25-Jährige verließ bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss als Doppel-Torschütze den Platz. Krajac verwandelte elf Minuten nach dem 1:1 einen direkten Freistoß zum 2:1. Und es sollte für die Gäste noch besser kommen. Der eingewechselte Philip Pokora erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1. Auch er traf per Freistoß. Pokora war zuvor von Philipp Baum gelegt worden. Schiedsrichterin Sandra Gasch zeigte dem Büdericher wegen Notbremse die Rote Karte.

Am kommenden Samstag wird der SVS vor großer Kulisse das erste Saison-Heimspiel bestreiten. Die Partie gegen den KFC Uerdingen beginnt um 15 Uhr.

Es spielten: Memedovic – Meier, C. Elspaß, Schoofs, Leurs – De Stefano (87. Janßen), Krajac (88. Berisic), Güngör, Pütz, Sahintürk (70. Pokora) – Binn.