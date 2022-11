Sonsbecker Aufholjagd wird belohnt Oberliga: SVS-Verteidiger Philipp Elspaß traf in der Nachspielzeit gegen den TVD Velbert zum 2:2. Nach einer halben Stunde führte der Gast bereits mit 2:0. Das Anschlusstor für die Rot-Weißen gelang Klaus Keisers.

Eine Nummer zu groß schien der TVD Velbert für den SV Sonsbeck in der Oberliga in der ersten Halbzeit zu sein. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdienten sich die Rot-Weißen aber durch die Treffer von Klaus Keisers und Philipp Elspaß ein 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Hingegen erspielten sich die Gäste einige Möglichkeiten. Dabei profitierten sie auch von vielen Fehlern im Sonsbecker Spiel. Aus einem Freistoß von Alexander Maas (4.) entstand ein Konter, wobei Björn Kluft allein auf Weichelt zu rannte. Sein Abschluss ging nur haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Nur fünf Minuten später konnte Sonsbeck den Ball auf der linken Seite nicht klären. Denzel Oteng tankte sich durch und bediente Kluft, der mit Übersicht di Gaetano am zweiten Pfosten freispielte. Der linke Flügelspieler bedankte sich mit dem 1:0 (9.).

Die Velberter zeigten sofort, warum sie oben stehen und unter anderem den KFC Uerdingen mit 4:1 vom Platz gefegt hatten. Überragender Akteur beim TVD war Fabio di Gaetano, der über den linken Flügel immer wieder gefährlich vor dem Sonsbecker Tor auftauchte und im ersten Durchgang mit seinen beiden Treffern für die 2:0-Pausenführung sorgte. SVS-Abwehrmann Johnny Lu fand kein Mittel, um den feinen Techniker zu stoppen. Die Rot-Weißen blieben in der Offensive blass. Nur einmal gelang’s Keisers und Massold (34.), sich gefährlich im Gäste-Strafraum zu positionieren. Keisers blieb an einem TVD-Akteur hängen, die anschließende Flanke von Janßen versuchte Sonsbecks Nummer 8 mit einem Seitfallzieher zu vollenden. Jedoch landete der Ball links neben dem Pfosten.

Trainer Heinrich Losing stellte seine Mannschaft im Vergleich zur 0:3-Pokalschlappe gegen Germania Ratingen auf drei Positionen um. Kapitän Tim Weichelt rückte wieder zwischen die Pfosten, für Servet Furkan Aydin rutschte Luca Janßen in die Startelf, im vorderen Bereich stand Denis Massold für den erkrankten Jamie van de Loo auf dem Feld. Spielmacher Jannis Pütz fehlte berufsbedingt, Noah Andich Abdeslam musste krankheitsbedingt absagen.

Die Spieler des Tabellendritten konnten es kaum glauben, dass sie diese Partie noch aus den Händen gegeben hatten. Die Sonsbecker dagegen lagen sich in den Armen und feierten einen späten Punktgewinn

Sonsbeck wehrt sich

In der 19. Minute bewahrte Weichelt sein Team vor dem 0:2. Nach einem Fehlpass von Luca Terfloth genau in die Füße von Kluft ging‘s schnell nach vorne. Velberts Mittelstürmer legte auf di Gaetano raus. Im Eins-gegen-Eins blieb Weichelt der Sieger. Nach einer halben Stunde folgte das 2:0. Wieder setzte sich Oteng über die rechte Seite durch und bediente di Gaetano, der eiskalt vollstreckte. Im ersten Abschnitt fehlte auf Sonsbecker Seite vor allem das Durchsetzungsvermögen. Hinzu kamen immer wieder leichte Ballverluste im Aufbau.

In der Pause fand Losing die richtigen Worte, der Aufsteiger kam mit mehr Selbstvertrauen aus der Kabine. Prompt fiel der Anschluss: In der 51. Minute verkürzte Keisers nach Vorarbeit von Alexander Maas auf 1:2. Drei Minuten später setzte sich Keisers auf der linken Seite durch. Sein Zuspiel verpasste Massold knapp. Sonsbecks Torjäger war nun im Spiel und blieb weiter brandgefährlich. Keisers (60.) und Janßen (63.) verfehlten den Ausgleich nur um Haaresbreite. Die Rot-Weißen kämpften sich zurück in die Partie und drückten aufs 2:2.

Die 255 Zuschauer trauten ihren Augen nicht. Die Gäste fanden spielerisch nicht mehr statt. Die Losing-Elf aber machte ordentlich Druck. Keisers vergab noch zwei Chancen (88./90.), ehe Elspaß die Sonsbecker Anhänger jubeln ließ. Maas haute mit der letzten Aktion einen Freistoß aus rund 20 Metern an die Latte, und der Innenverteidiger drückte den zweiten Ball zum 2:2 (90.+4.) über die Linie. Danach war Schluss – und Losing überglücklich: „Velbert war in der ersten Halbzeit unheimlich effektiv. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und konnten uns vorne nicht durchsetzen. Nach dem Wechsel haben wir eine gute Reaktion gezeigt und uns aufopferungsvoll zurückgekämpft. Der Punktgewinn ist gut für die Köpfe der Jungs.“