Sonsbeck-Zugang Semih Güngör will noch höher hinaus

Semih Güngör spielte damals unter anderem mit dem heutigen Profi und U-17-Weltmeister Paris Brunner in einem Team. Neben der Meisterschaft in der U-13-Bundesliga gewann die Mannschaft des Traditionsklubs aus dem Pott auch ein stark besetztes Turnier in München, an dem unter anderem der Nachwuchs des FC Bayern, von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05 teilnahmen. „Wir waren der kleinste Verein und haben uns tatsächlich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt. Als Sieger hatten wir uns für den WM-Nations-Cup in Barcelona qualifiziert“, sagt der 19-Jährige, der ein Jahr zuvor bei einem anderen Turnier sogar der Spieler des Turniers geworden war.

In dieser Zeit waren auch die Duelle gegen den Nachwuchs von Schalke 04 immer besondere Partien für Güngör. Damals waren in der Knappenschmiede unter anderem die heutigen Profis Max Grüger (Schalke) oder Assan Ouedraogo (RB Leipzig) aktiv. „Assan war immer mein direkter Gegenspieler. Das waren schon heiße Zweikämpfe“, so Güngör.

Fast vor seiner Haustür kam er bei RWO noch einmal in den Genuss, als Stammspieler in der DFB-Nachwuchsliga sein Können unter Beweis zu stellen. „Ich bin RW Oberhausen sehr dankbar, dass ich dort noch einmal in der höchsten Jugendliga spielen durfte“, sagt Güngör. Für den Sprung in den Kader der Oberhausener Regionalliga-Mannschaft hat es bei den Senioren am Ende jedoch nicht gereicht.

Da RWO dem Youngster keine Perspektive bot, streckte sein Berater Gerald Siebert (GoldenBridge Agency) die Fühler nach Sonsbeck aus. „Die Entscheidung war genau richtig. Heinrich Losing hat schon oft bewiesen, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann. Die Mannschaft und das Trainerteam haben mich hervorragend aufgenommen. Ich fühle mich jetzt schon pudelwohl. Ich kann in Sonsbeck viel lernen und den nächsten Schritt machen“, so Güngör.

In der Zentrale am besten aufgehoben

Dass er in der Sonsbecker Kabine in Philip Pokora, David Somodi, Mahmud Sahintürk und Leon Hammerschmidt schon einige Gesichter kannte, spielte ihm auch in die Karten. Eine lange Anlaufzeit gab es für den Fan von Fenerbahce Istanbul nicht. Sein erstes Spiel im Sonsbecker Dress durfte er direkt gegen den Drittligisten MSV Duisburg bestreiten. Rund 70 Minuten agierte er neben Kapitän Robin Schoofs als Innenverteidiger und machte einen soliden Eindruck.

Dass es sein erstes Seniorenspiel war, das war dem Oberhausener jedenfalls nicht anmerken. „Das war eine super Erfahrung und ein schönes Gefühl, direkt vom Trainer das Vertrauen zu bekommen. Ich glaube, dass ich meinen Job auch recht ordentlich gemacht habe“, sagt Semih Güngör.

Dass er nicht nur als Innenverteidiger eine Verstärkung sein kann, zeigte er auch in den anderen Testpartien gegen die Landesligisten SV Budberg und 1. FC Lintfort. Dort spielte er auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld, wo er seine Zweikampfstärke, sein Tempo, seine Ausdauer sowie sein gutes Umschaltspiel bestens einbringen kann.

Steigerungspotenzial sieht Semih Güngör bei sich noch in einem Punkt. Er will torgefährlicher werden. „Ich muss mir speziell noch mehr Distanzschüsse zutrauen“, sagt Güngör. Er möchte beim SV Sonsbeck auf viel Einsatzzeit kommen, um sich für eine höhere Liga zu empfehlen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag. Dann empfängt der SV Sonsbeck um 15 Uhr den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck.