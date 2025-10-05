Sonsbeck kann aus eigener Kraft die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Ulrich Laakmann

Sonsbeck winkt die Tabellenführung, Homberg kann oben eng dranbleiben Oberliga Niederrhein: Nach acht Spielen hätten wohl fast niemand den SV Sonsbeck an der Tabellenspitze erwartet. Mit einem Heimsieg gegen den VfB Hilden kann die Elf von Heinrich Losing dafür aus eigener Kraft an Ratingen 04/19 vorbeiziehen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 14 weitere

Neben den aufmüpfigen Aufsteigern ist der SV Sonsbeck bislang die größte Positiv-Überraschung der laufenden Oberliga-Saison. Mit einem Heimsieg gegen den VfB Hilden würde der SVS gar die Tabellenspitze einnehmen. Parallel will der TSV Meerbusch gegen Vizemeister SpVg Schonnebeck die Abstiegsränge verlassen. Der FC Büderich will nach zuvor zwei Pleiten sich gegen die DJK Adler Union Frintrop zurückmelden. Der SV Biemenhorst könnte vor heimischen Publikum den 1. FC Monheim weiter auf Distanz halten.

Keine Tore im Aufsteigerduell

Schon zum vierten Mal in dieser Saison endete eine Partie mit Jüchener Beteiligung torlos. Trotz einer leidenschaftlich geführten Partie mit reichlich Verwarnungen auf beiden Seiten sollte es für keine Tore reichen. Jüchen zieht durch den einen Punkt für den Moment am Lokalrivalen aus Holzheim vorbei auf Platz drei, Dingden dürfte wohl im Mittelfeld bleiben. VfL Jüchen-Garzweiler – SV Blau-Weiß Dingden 0:0

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Fumihiro Tabuse, Tim Kosmala-Mones (90. Jeremy Fabiano Gaudian), Justin Paul Francis (76. Patrick Koronkiewicz), Giovanni Multari (60. Jochen Schumacher), Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (69. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold (60. Merveil Tekadiomona), Glayne Wago, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering (65. Deniz Tulgay), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Luka Grlic), Jonas Schneiders (59. Lasse Hoffmann), Jan-Niklas Haffke, Matties Volmering, Moritz Osthoff, Mohamed Salman, Ibrahim Kouyate (84. David Hulshorst) - Trainer: Sebastian Amendt - Trainer: Dennis Seeger - Trainer: Steffen Schluse

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi

Tore: keine Tore ________________ Ratingen bleibt bei Baumberg zu blass